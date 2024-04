Université de Parakou: Plus de soutenances de Licence à la FLASH et à la FASEG

Visits: 3



Désormais plus de soutenances de mémoires pour l’obtention du diplôme de la Licence pour les étudiants à la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH) et à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) à l’Université de Parakou. Ainsi en a décidé l’autorité rectorale, le professeur Bertrand Sogbossi Bocco dans une note adressée aux responsables des Unités de formation et de recherche (UFR) de ces entités. Une nouvelle formule est envisagée et est même en cours d’étude pour être bientôt a annoncé le Recteur. Cette décision précise-t-il dans sa note, entre en vigueur à compter de cette année universitaire 2023-2024. Elle ne concerne donc pas les étudiants en attente de soutenance ou les promotions ayant déjà fini le cycle licence mais n’ayant pas soutenu à ce jour.