Assainissement dans la ville de Cotonou: Le Maire Atrokpo dote la DST de plusieurs motos

Visits: 6

Le Maire Luc Sètondji ATROKPO remettant les clés aux agents

De motos flambant neuf offertes à la Direction des Services Techniques de la municipalité de Cotonou. C’est une œuvre du Maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji ATROKPO, qui a pour but d’aider les agents de ladite direction d’agir dans le cadre des opérations d’enlèvement d’ordures et de curage de caniveaux. La remise officielle des matériels a eu lieu le vendredi 19 avril 2024. En effet, les agents ayant reçu les motos ont, entre autres, pour mission de parcourir les quartiers de Cotonou pour s’assurer de l’enlèvement effectif des ordures ménagères par les services de la SGDS, signaler les caniveaux non curés et d’informer les autorités municipales, d’éventuels dysfonctionnements notés dans les opérations d’enlèvement d’ordures et de curage de caniveaux. « Ces motos nous ont été offertes par les partenaires de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) en France », a fait savoir le Maire Luc Sètondji ATROKPO. A cette occasion, il a expliqué le but ultime de ce don. Selon l’autorité communale, les motos « permettront de jouer notre partition dans l’enlèvement des ordures ménagères en lien avec la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) ». Le Maire Luc Sètondji ATROKPO a remercié le ministre du Cadre de Vie et les responsables de la SGDS grâce à qui la plupart des grandes villes y compris Cotonou, sont propres aujourd’hui.

Alban TCHALLA