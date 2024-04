1ère session ordinaire 2024 du bureau politique du Bloc Républicain: Bio Tchané galvanise sa troupe pour les prochains combats  

Visits: 3

Conformément aux textes du parti et à la suite de leur dernière réunion en date du 23 septembre 2023, les membres du bureau politique du Bloc Républicain s’étaient réunis le samedi 20 avril 2024 à Cotonou pour leur première session ordinaire de l’année 2024. L’objectif est de réfléchir au fonctionnement du parti et de le dynamiser pour un meilleur ancrage, afin de réussir sans désemparer les paris à venir.

Le président Abdoulaye Bio Tchané s’adressant aux militants

Qu’est-ce qui est important : Dans un contexte marqué par la relecture du code électoral qui impose de nouvelles exigences aux formations politiques, les 350 délégués réunis ont pris de grandes résolutions en vue de mieux s’organiser pour aller de l’avant. Sous la conduite du président du parti, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, le bureau politique du parti composé des ministres, des députés, des maires et des cadres à divers niveaux du parti, a analysé de façon approfondie la situation relative au code électoral et la conjoncture sociale et les mesures mises en œuvre par le gouvernement. Il s’est également approprié des activités à l’interne prévues pour 2024 avec l’approbation d’une nouvelle stratégie de mobilisation des ressources pour renforcer la présence et l’impact du parti sur la scène politique nationale.

Que disent les acteurs : « Nous avons l’obligation de nous adapter aux obligations qu’impose le code », a fait savoir le président du parti, Abdoulaye Bio Tchané. Comptant sur l’engagement des militants, le président Abdoulaye Bio Tchané a précisé que cette réunion offre l’occasion pour eux de poser des jalons pour relancer le BR. C’est pourquoi, il a exhorté le bureau à faire preuve d’humilité et de détermination et de faire du BR, le parti qui est au service des citoyens. La prise de nouveaux engagements, de son point de vue, c’est de faire aussi une véritable politique de proximité du parti pour une mise en œuvre des ambitions. Par ailleurs, il s’est réjoui de la performance politique du parti même si des efforts restent à faire. « Le bilan reste positif. Notre parti a le potentiel d’être le premier parti du Bénin. Nous devons travailler pour réaliser ce potentiel. Je suis convaincu que ce potentiel est réalisable », a-t-il dit. Pour le Vice-président chargé à la communication du parti, Romaric Ogouwalé, cette session vient à point nommé et témoigne de la vitalité des différents organes du BR, car le « nouveau code est un challenge pour tous les partis politiques ». A cette occasion, le Vice-président, Barthélemy Kassa a passé en revue le renforcement des partis politiques, en passant par la proposition de révision de la constitution, la modification du code électoral et les suscitations à l’ancienne des candidatures. Pour lui, les innovations majeures de ce code résident dans l’attribution des sièges. Les participants à la session ont été entretenus à cet effet et ont anticipé sur les questions des élections de 2026.

Vue d’ensemble des délégués à la session

Entre les lignes : Les discussions se sont déroulées dans une ambiance empreinte de convivialité avec à la clé sept grandes résolutions. Au nombre de ces résolutions, le bureau politique a encouragé le BEN à poursuivre la collaboration avec les autres partis politiques soutenant l’action du gouvernement et a réaffirmé son soutien au gouvernement pour les efforts accomplis pour le développement. Il adresse des félicitations exceptionnelles aux députés BR qui ont fait un travail d’avant-gardiste pour le renforcement du système partisan, approuve les activités au plan annuel de travail pour l’année 2024 et la nouvelle stratégie de mobilisation de ressources visant à améliorer la contribution des militants. Les commissaires aux comptes sont reconduits. Le bureau politique a aussi approuvé la mise en œuvre et l’usage des attributs des membres des structures centrales et des structures décentralisées et a encouragé le BEN à poursuivre ses actions avec détermination.

Alban TCHALLA