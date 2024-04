Lion Club Cotonou-Doyen: Le Prof. Roch Houngnihin élu à la tête du bureau 2024-2025

Visits: 3



Comme tous les ans, le Lion Club Cotonou-Doyen a mis en place un nouveau bureau devant conduire ses activités pour le mandat 2024-2025. C’était à l’issue d’une assemblée générale tenue le 10 avril 2024. A cette occasion, les membres ont porté le choix sur le Prof. Roch Houngnihin en lui confiant les destinées de l’organisation. A la tête du bureau élu, le président Roch Houngnihin. Il a été élu à l’unanimité des 24 membres présents. Professeur titulaire d’anthropologie de la santé à l’Université d’Abomey-Calavi, le président Roch Houngnihin est le Directeur du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA). Il dirige actuellement, et pour la deuxième fois consécutive, la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA). Reconnu par sa rigueur dans le travail, son souci permanent du travail d’équipe et sa combativité pour impacter positivement son entourage, les membres de Lion Club Cotonou-Doyen ne se sont pas trompés en le désignant pour assurer le bon fonctionnement des activités comptant pour l’année à venir. Le Professeur Roch Houngnihin a été sollicité tant au plan national qu’international dont récemment, il a travaillé dans le comité mis en place par le gouvernement pour la gestion de la crise de la pandémie de la COVID-19. Il participe à l’étranger dans des jurys intervenationaux d’évaluation des thèses. Son équipe dans le bureau est également composé des personnes pas des moindres à savoir Octave Adda élu premier vice-président et également secrétaire de l’organisation. A ces deux postes, il a respectivement reçu 21 voix pour et 3 contre. Ils travailleront en collaboration avec Mathias Dékajevi élu (23 voix pour et 1 contre) au poste de trésorier et Agapit Maforikan au poste de protocole (23 voix pour et 1 contre).