Ambassade du Bénin à Brasilia: Pamphile Zomahoun nommé Ambassadeur et envoyé spécial en Haïti

Patron de la Direction des services de liaison et de la documentation, organisme des services de renseignement du Bénin, Pamphile Zomahoun est nommé Ambassadeur adjoint, Envoyé spécial en Haïti à l’ambassade du Bénin à Brasilia. Sa nomination est intervenue en Conseil des ministres de ce mercredi 17 avril 2024. Le nouvel Ambassadeur est Contrôleur général de la police. Il est détenteur du Brevet d’études supérieures de sécurité (BESS). Avec ses compétences dans la gestion de guerre et les défis de sécurité de grande envergure, sa nomination en tant qu’Envoyé spécial en Haïti intervient dans un contexte où le Bénin a pris la décision de contribuer à la sécurité en Haïti, pays en proie à la violence et au grand banditisme. Pour cette opération, environ 1500 policiers et militaires béninois seront déployés dans une mission multinationale d’appui à la sécurité des Nations Unies. Pamphile Zomahoun est considéré comme un très proche collaborateur du Chef de l’État. Cette nomination comme ambassadeur adjoint sonne comme un limogeage en douceur. Patrice Talon se débarrasse ainsi de l’un de ses plus fidèles lieutenants après le limogeage il y a quelques jours de Johannes Dagnon conseiller spécial du Chef de l’État.

Alban TCHALLA