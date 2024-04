Sensibilisation sur le code électoral dans la 14è CE: L’he Assan Seibou rejette les ‘’velléités d’exclusion’’

Visits: 1

Assan Seibou, président groupe parlementaire Bloc Républicain

Après la relecture du code électoral, l’opposition parcourt des villages et même des chancelleries pour dénoncer ce qu’elle appelle une manœuvre ‘’d’exclusion’’. Face à ces ‘’soupçons’’, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, Assan Seibou a saisi l’occasion de ses échanges avec les militants du Bloc Républicain à l’occasion de la réédition de compte du parti dans la 14è CE pour faire des mises au point. En réponse à ce qu’il qualifie ‘’d’intoxication’’ de la part des acteurs de l’opposition, le député Assan Seibou a fait savoir, devant les populations de Copargo, Ouaké et Bassila que le code électoral modifié ne vise à ‘’exclure personne’’. Ce code a été adopté à l’assemblée nationale, par 79 voix, en présence de l’opposition qui a contribué à son amélioration. Et depuis sa promulgation, cela est appliqué à tous les partis que ce soit de l’opposition ou de la mouvance. Cette loi modifiée crée des conditions pour ‘’l’existence de parti national pour favoriser l’unité nationale’’, détaille le député Assan Seibou. Pour lui, les partis doivent travailler à conforter leurs bases et surtout à être de véritables ensembles dans lesquels tout le peuple se reconnait. Parlant des détails des innovations contenues dans le code électoral modifié, il a indiqué que : « Si vous êtes un parti politique et que vous devez aller aux élections, vous devez avoir 10% du suffrage national. Mais, on a constaté que les gens vont rester à Calavi, Cotonou et Porto-Novo pour avoir les 10%. Nous avons dit, il faut que le parti ait 20% dans les 24 Circonscriptions. Si un parti ne peut pas avoir les 20%, il est autorisé à se mettre en accord de gouvernance », explique le parlementaire. Assan Seibou est revenu sur les nouvelles conditions en ce qui concerne la présidentielle où le candidat doit réunir 15% du parrainage des députés et maires. Parlant des autres innovations contenues dans le code électoral modifié, le député Seibou Assan a indiqué que le code a clairement renforcé la réforme du système partisan et mis fin à la transhumance politique. Ainsi, désormais, l’opposant évolue dans son couloir et le mouvancier aussi dans son couloir et chacun s’assure de sa fidélité à son parti. « Nous n’avons pas touché ce qui concerne les chefs de villages et les maires », a-t-il dit aux militants en indiquant que c’est le parti majoritaire qui choisira désormais les chefs de quartier et de village avant l’organisation de l’élection des élus à la base.