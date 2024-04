Meilleures enquêtes des médias sur la corruption au Bénin: La 2è édition du concours officiellement lancée

Visits: 11

Au cours du lancement officiel du concours

Le concours “Meilleures enquêtes des médias sur la corruption” récompense les journalistes de la presse écrite, des médias en ligne, de la radio et de la télévision. C’est une initiative du consortium des ONG Alcrer, Social Watch Bénin et VNG international qui est à sa deuxième édition. Les journalistes peuvent soumettre leurs œuvres jusqu’au 30 août 2024. Conformément aux recommandations de la 1ère édition qui entend impliquer davantage les professionnelles des médias dans la lutte contre la corruption, cette édition vise à encourager et à primer les meilleures productions médiatiques sur ce phénomène. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu le mardi 02 avril 2024 au siège de l’ONG ALCRER à Cotonou. La production attendue doit être une investigation portant sur un cas de corruption ou d’infractions connexes : détournement, abus de fonction, prise illégale d’intérêts, enrichissement illicite, fausse déclaration de patrimoine, blanchiment de capitaux, fraude, délit d’initié, corruption dans les marchés publics, etc. Selon Gervais Loko, chargé de programme à l’ONG ALCRER, l’œuvre peut également porter sur les mécanismes mises en place par l’Etat pour la détection de la corruption. Il ne s’agit pas forcément d’un cas de corruption, mais la promotion de ces mécanismes permettra de dissuader également les faits de corruption. Il faut préciser que les candidats à ce concours bénéficieront d’un accompagnement dans la compréhension des différents cas de corruption ou d’infractions connexes et d’un appui technique. Il est également prévu la mise en place d’un creuset d’échanges avec des journalistes d’investigations afin de créer une dynamique de collaboration sur des projets d’investigations. C’est dans ce cadre que présidente du jury de la 1ère édition, Dorice Djeton a exhorté les femmes journalistes à participer à ce concours parce qu’aucune œuvre féminine n’a été reçue pour la 1ère édition. Pour sa part, l’ancien Secrétaire général de l’UPMB, Jean-Claude Dossa a souligné l’importance de gagner un prix qui est non seulement un honneur pour le journaliste mais également pour sa rédaction et son organe de presse.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

Les candidats doivent présenter un dossier comportant une œuvre d’enquête ou d’investigation. L’enquête peut entre autres porter sur le détournement, l’abus de fonction, le conflit d’intérêts, l’enrichissement illicite, la fausse déclaration de patrimoine, le blanchiment de capitaux, la fraude dans les examens et concours publics, le délit d’initié et la corruption dans les marchés publics.

Il est attendu des journalistes de la presse écrite et en ligne des articles de 800 à 1 500 mots. L’enquête radiophonique doit être réalisée et diffusée dans un format de 7 minutes et 13 minutes pour la télévision.

Un journaliste a la possibilité de soumettre plusieurs productions dans leur version publiée ou diffusée dans la période du 1er janvier 2024 au 30 août 2024.

Pour participer au concours, il faut remplir les conditions ci-après :

être un(e) professionnel(le) de la presse écrite et audiovisuelle exerçant comme permanent ou en free-lance

publier une enquête sur la corruption ou la lutte contre la corruption dans un organe de presse paraissant au Bénin

avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle.

PRIX EN COMPÉTITION

A la fin du processus, trois prix seront décernés aux meilleures productions :

1er Prix correspondant à un montant de 500 000 francs CFA plus un trophée

2e Prix correspondant à un montant de 300 000 francs CFA plus un trophée

3e Prix correspondant à un montant de 200 000 francs CFA plus un trophée.

CRITERES D’EVALUATION