Présidence de la République: Talon reçoit en audience la directrice de l’UNFPA, Natalia Kanem

Patrice Talon échange avec la directrice de l’UNFPA, Natalia Kanem

Dans le cadre de la tenue à Cotonou, du 1er au 05 avril 2024, du Dialogue mondial des jeunes, la Directrice Exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Natalia Kanem a été reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon. C’était ce jeudi 04 avril 2024 en présence du ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané. Au sortir de l’audience, Natalia Kanem a remercié le Chef de l’État, Patrice Talon pour avoir autorisé l’organisation de cet évènement mondial de la jeunesse à Cotonou. Les motivations du choix porté sur le Bénin pour accueillir cette rencontre tiennent au fait que : « le Bénin est un bon exemple en matière de promotion et d’autonomisation des filles et des femmes ». Pour la Directrice exécutive de l’UNFPA, le développement, la paix et la sécurité ne peuvent se construire sans la jeunesse.

A. T.