Soutenance de thèse au CIPMA-Chaire UNESCO à l’Uac: Pierre Jérôme Zohou élevé au grade de docteur en hydro-Informatique

A la Chaire internationale en physique mathématique et application (CIPMA-Chaire UNESCO) de l’Université d’Abomey-Calavi, Pierre Jérôme Zohou a soutenu sa thèse de doctorat le mercredi 27 mars 2024. La soutenance a eu lieu par visioconférence au Campus Numérique Francophone autour du thème : « Calage d’un modèle pluie-débit à base physique au travers des techniques d’apprentissage automatique et d’optimisation ».

Pierre Jérôme Zohou, nouveau docteur

Qu’est-ce qui est important : Mention très honorable et félicitations des membres du jury. C’est le délibéré qui a sanctionné la soutenance de thèse de Pierre Jérôme Zohou le mercredi 27 mars 2024 sur le campus d’Abomey-Calavi. Après avoir exposé les résultats de ses travaux de recherche, le jury international présidé par le Professeur Emmanuel Lawin a déclaré Pierre Jérôme Zohou digne de grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en hydrologie et gestion intégrée des ressources en eau dans la spécialité : hydro-informatique.

Ce que vous devriez savoir : En décidant de travailler sur la gestion intégrée des ressources en eau, Pierre Jérôme Zohou apporte à la communauté des hydrologues un outil numérique pour régler définitivement le problème de calage manuel. L’objectif est de caractériser les occurrences de précipitation dans le bassin de Bétérou et de centre de Savè. A cet effet, il a conçu un logiciel spécialement pour régler le problème de débit de pointe. « Par le passé, le calage se fait de manière manuelle par l’hydrologue. Nous avons utilisé des données de précipitations et des données de débits. Nous avons fait une immersion en Intelligence artificielle pour savoir les modèles que les gens utilisent pour régler ces types de problèmes », a fait savoir l’impétrant. Pour Pierre Jérôme Zohou, on peut faire des calages automatiques en utilisant des optimiseurs dans les modèles classiques. « Nous avons constaté qu’il y a des incertitudes au niveau des données. Ce qui nous a amené à intégrer dans chaque point de modèle, une optimisation. Pour la mise en place des ouvrages de franchissement, nous avons réglé un autre problème là parce que si on arrive à mieux simuler les débits, on peut mieux dimensionner l’ouvrage qui va résister au cas d’extrême d’inondation », dit-il. Pour le Directeur de thèse, Professeur Adéchina Eric Alamou, l’outil proposé par le nouveau docteur est un outil d’aide à la prise de décisions. « Quand il pleut, l’objectif de l’eau qui coule, c’est de pouvoir rejoindre les cours d’eau. Ce travail, c’est de pouvoir déterminer le débit de ce cours d’eau en un point donné. L’utilité, c’est de pouvoir gérer les problèmes d’inondations. Il a utilisé une approche assez simple. Ce modèle permet indirectement de prévenir d’un évènement. Si nous avons des données en temps réel, et pouvoir faire des calculs », a-t-il expliqué.

Entre les lignes : Le jury chargé ayant examiné son travail est composé du président: Emmanuel Lawin, Professeur titulaire, Université d’Abomey-Calavi; des rapporteurs : Masamaéya D. T. Gnazou, Professeur titulaire. Université de Lomė, Ali Doumounia, Maitre de Conférences, Université Joseph Ki-Zerbo et des examinateurs : Ezinvi Baloïtcha, Professeur titulaire, Université d’Abomey-Calavi, Michel Dossou, Maitre de Conférences, Université d’Abomey-Calavi. La thèse est co-dirigée par Eugène C. Ezin, Professeur titulaire, Université d’Abomey-Calavi et Adéchina Eric Alamou, Professeur titulaire à l’Unstim.

Qui est Pierre Jérôme Zohou : Né 19 janvier 1983, Pierre Jérôme Zohou est titulaire d’un baccalauréat série D au Bénin et d’une licence en informatique au Canada. Il poursuit ses études pour obtenir son master en informatique au Bénin. En 2020, il a décroché un autre master recherche en informatique à l’Ecole doctorale des sciences de l’ingénieur de l’Uac. Ce qui lui a permis de s’inscrire en thèse. Il est auteurs de plusieurs publications dans les revues internationales et a pris part à plusieurs conférences et colloques au plan national et international.