Suite à la visite du parti Les Démocrates: Les soutiens de Aïvo dénoncent ‘’l’instrumentalisation de sa détention’’

La déléguée générale de la ‘’ Génération Aïvo ‘’, Barkatou SABI BOUN déplore les évènements survenus à la suite de la visite du parti Les Démocrates à la prison civile de Cotonou où est détenu le Professeur Joël Aïvo. A travers un communiqué en date du vendredi 29 mars 2024, elle a invité Les Démocrates à « plus d’équité, de mesure et de responsabilité dans la lutte de notre peuple contre l’injustice et pour la restauration de la démocratie ». En effet, après la visite de la délégation du parti Les Démocrates, le régisseur de la prison civile de Cotonou a été relevé de ses fonctions et une surveillante, sanctionnée et sortie du système pénitentiaire. Lire le communiqué ci-dessous :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nous venons d’apprendre que suite au passage improvisé des Démocrates mercredi dernier à la prison civile de Cotonou, le Régisseur de la prison a été relevé de ses fonctions et une surveillante, sanctionnée et sortie du système pénitentiaire. Nous le regrettons sincèrement.

Comme l’entourage du Professeur Joël Aïvo le redoutait, la visite bruyante du Parti Les Démocrates et le buzz médiatique organisé autour ont atteint l’objectif que certains membres de la délégation LD s’étaient visiblement fixé : celui de piéger le personnel pénitentiaire de Cotonou et de créer des problèmes au Professeur Joël Aïvo.

Pourtant, ce mercredi 27 mars, j’ai moi-même appelé les responsables de cette opération à savoir messieurs Éric Houndété, 1er vice-président du parti, Renaud Agbodjo, avocat de Mme Madougou et Guy Mitokpè, responsable à la communication du parti, pour les prier de ne pas instrumentaliser la détention du Professeur Aïvo et d’éviter de faire de leur passage improvisé de quelques minutes, une exploitation politicienne. Après tout, la visite à un prisonnier est un acte de solidarité. Elle devrait avoir un aspect d’humanité et de compassion qui ne peuvent s’accommoder de la politique politicienne.

Depuis trois 3 ans, le Professeur Joël Aïvo affronte seul, mais dans la dignité, cette épreuve que lui imposent ses convictions politiques. À défaut de le soutenir sincèrement, je demande que son épreuve ne soit pas un fonds de commerce qui a pour conséquence de dégrader ses conditions de détention dont peu de personnalités politiques se soucient en vérité.

Je voudrais, au nom du Professeur Aïvo et de tous ses soutiens, manifester notre solidarité à ces fonctionnaires de police qui ont cru bien faire, et par la même occasion, inviter nos alliés à plus d’équité, de mesure et de responsabilité dans la lutte de notre peuple contre l’injustice et pour la restauration de la démocratie.

Cotonou, le 29 mars 2024

Barkatou SABI BOUN

Déléguée Générale