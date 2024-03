Match amical international: Le Bénin tient en échec le champion d’Afrique en échec

Visits: 0

Junior Olaitan, auteur d’un doublé contre la Côte d’Ivoire

En amical le samedi 23 mars 2024, à Amiens (France), dans le cadre de la journée FIFA, le Bénin et la Côte d’Ivoire ont coupé la poire en deux. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Une première sortie post-Can visiblement ratée pour les tous nouveaux champions d’Afrique qui ont d’ailleurs couru deux fois derrière le score. Mais, très attendus par leurs fans, Max-Alain Gradel et ses coéquipiers peuvent se contenter de leur bonne réaction après chaque but encaissé. En effet, les Eléphants avaient besoin de montrer un visage bien meilleur devant l’équipe ‘‘Les Guépards du Bénin’’ absente à la dernière CAN. Ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. Pire, ils ont été accrochés par des joueurs béninois pas moins huppés à la recherche de temps de jeu, confirmant leur statut de miraculé de la CAN.

Ils ont été surpris par les hommes de Gernot Rohr à la 8e minute où, sur un corner direct, Junior Olaïtan a donné l’avantage au Bénin. Une avance que les Guépards n’ont pas su préserver jusqu’à la fin de la première mi-temps. Sur un coup franc, le capitaine de l’équipe ivoirienne, Max-Alain Gradel, a inscrit le but égalisateur. C’était à la 29e minute. 1-1, le score n’a pas changé jusqu’à la pause.

De retour des vestiaires, les Guépards n’ont pas mis encore assez de temps pour reprendre l’avantage. Avec un Junior Olaïtan (auteur d’un doublé) en feu, l’équipe en seulement 6 minutes après la reprise, marque le deuxième but. 2-1 à la 51e minute, l’équipe ivoirienne va une fois encore se remettre à un de ses jeunes, Omar Diakité, pour revenir au score. 2-2, 69e minute. C’est sur cette marque que le match a pris fin. Un motif de satisfaction pour les Guépards du Bénin qui sont à la quête de stratégies et de forme pouvant leur permettre de mieux se porter lors des éliminatoires en vue. A souligner que l’équipe béninoise jouera le mardi prochain contre le Sénégal toujours dans le cadre des matchs amicaux. Ce sera en France.

Anselme Houenoukpo