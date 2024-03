Amendement du code électoral: L’inclusivité et l’égalité des partis mises en valeur

Visits: 21

Le vote du code électoral modifié, largement soutenu par l’assemblée nationale apporte des nouveautés dont l’inclusion et l’égalité dans paysage politique. En effet, contrairement à certaines interprétations et surtout ce que font croire des acteurs de l’opposition qui dénoncent une manœuvre d’exclusion, une lecture appropriée des nouvelles modalités introduites dans le code électoral modifié permet aisément de remarquer un renforcement des acquis démocratiques. Puisque cela garantit l’inclusivité, l’égalité et même l’équilibre des partis politiques dans l’animation de la vie politique. En effet, l’état des lieux dans l’arène politique aujourd’hui permet de constater que les trois grands partis politiques présents à l’Assemblée nationale (UP, BR, LD) disposent effectivement du nombre exigé de parrains nécessaires (28) pour prendre part au scrutin présidentiel en 2026. Mieux, l’amendement apporté par les députés protège le parti, par le simple fait que leurs élus ne puissent être débauchés. Il en ressort que la formation politique est davantage stabilisée et préservée. Même la FCBE qui ne se retrouve pas au parlement, dispose des maires en fonction qui peuvent valablement donner des parrainages à ses candidats.

Une option aurait été d’aligner le nombre de parrains nécessaires pour être candidat à la présidentielle au seuil de représentativité dans les circonscriptions électorales. Dans ces conditions, certains partis ne pourraient pas disposer des parrains nécessaires.

Mais l’option faite et validée par l’assemblée nationale permet à tous les partis représentés aujourd’hui à l’Assemblée nationale de participer valablement à la présidentielle de 2026. Ainsi, aucune disposition du code n’empêche un parti comme Les Démocrates, la FCBE ou autre de participer aux législatives et communales de 2026. C’est seulement l’élévation du seuil des suffrages à 20% qui est introduit pour constater l’envergure des partis. Cela n’empêche guère d’aller aux élections et s’impose d’ailleurs à tous les partis aussi bien ceux de la mouvance que ceux de l’opposition. En toute sincérité, les partis qui s’estiment les plus forts et assez représentatifs doivent s’en féliciter. Du reste, ils ont encore deux ans pour continuer de s’enraciner et de se renforcer.

A. T.