Bénédiction des couples homosexuels: L’Ambassadeur Candide Ahouansou fait une deuxième lecture de la déclaration du  Pape

Visits: 0

Dans une nouvelle réflexion portant sur le même sujet, l’Ambassadeur Candide Ahouanou fait une deuxième lecture sur la déclaration à polémique du Pape François appelant à la bénédiction de l’union des couples homosexuels. « …Il sied de reconnaître qu’il est bien difficile pour une autorité qui, plus est religieuse, de chercher à réformer une certitude qu’elle a, elle- même, entretenue chez ses fidèles des millénaires durant, sans risquer la rébellion contre elle. Et c’est ce à quoi nous avons assisté en Afrique avec la déclaration papale du 18 décembre dernier » écrit-il. Lisez plutôt.

L’EGLISE : LA REPRESENTATIVITE DES FIDELES ET UNE DEUXIEME LECTURE DE LA DECLARATION FIDUCIA SUPPLICANS

Nous avions déjà averti qu’en ce qui nous concerne, nous ne considérons plus la réflexion sur les affaires religieuses comme un sujet tabou pour les laïcs et comme la chasse gardée du seul clergé. N’en déplaise à ceux qui rechignent à voir les attitudes bouger ainsi. Notre religion est notre être et notre être n’a de cesse de bouger.

Notre dernière réflexion était axée sur ”LES EFFETS DU FLOU D’UNE CONDAMNATION ET L’ APPEL A LA DOCTRINE. Nous aimons à nous convaincre qu’à sa lecture, le bien – pensant aura compris que nous ne critiquions pas l’Eglise pour le seul plaisir d’agir de cette sorte si tant est que nous la critiquions vraiment. En fait, nous avions tout simplement , prenant nos responsabilités d’intellectuel chrétien en l’occurrence, fouillé un peu plus la thématique de l’homosexualité de naissance eu égard aux fondamentaux mêmes de la religion catholique et, comme à l’accoutumée proposé à l’issue de notre réflexion , une approche de solution concrète susceptible de résoudre le problème qui se posait . Un fait de société malheureux, un drame qui fend le cœur se déroule sous nos yeux , qui ne semble émouvoir quiconque outre mesure et face auquel l’on se gausse avec détachement.

Est-ce là vaine critique ? y a t-il matière à faire dresser les cheveux sur la tête de certaines personnalités du pays ainsi que le craignent d’aucuns ? Je ne sais. Je ne sais vraiment pas et j’y perds mon latin.Toujours est – il que pour l’heure, nous nous inquiétons de savoir si et comment les fidèles sont représentés auprès du Représentant de Dieu sur terre qu’est le Pape ainsi qu’au sein de l’Eglise catholique. Nous faisons également une seconde lecture de la déclaration Fiducia Supplicans du Pape.

Le Vatican est un État souverain avec un gouvernement et des organes de gestion administrative et juridique classiques. Il a cependant la particularité qu’outre les vaticanais, il gère une population de plus d’un milliard de chrétiens disséminée dans le monde entier. Mais sont – ils représentés auprès du Saint Siège et au sein de l’Eglise comme cela se devrait ? Je pose ces questions parce que je souhaite que la religion que j’ai héritée de mes parents et que je pratique soit la plus populaire possible . D’évidence, les églises se vident dans certaines parties du monde. La non représentativité des laïcs y est-elle pour quelque chose ? Je le soupçonne fortement. En tout état de cause, il urge d’en inventorier les raisons et de faire échec à cette tendance de repli des catholiques.

Je ne suis pas familier des organes centraux ni déconcentrés du Vatican .Mais cela ne m’interdit guère de poser les questions y afférentes suivantes : les chrétiens laïcs de leur état, sont-ils, ne serait qu’avec voix consultative, représentés dans les instances du Vatican et de l’Eglise ? Le sont -ils dans le conclave qui élit le chef de l’Eglise qui les gère et dont ils relèvent spirituellement ? Le sont -ils dans la Curie décomposée en Dicastères et qui est l’organe gouvernemental administratif et judiciaire du Vatican? Le sont -ils davantage dans les synodes qui examinent les problèmes de la vie ecclésiale à tous les niveaux ?Le sont – ils dans les conciles qui conseillent directement le Pape ? Apparemment non, mais nous admettons que nous pourrions souffrir d’un grave déficit d’information , ce dont nous nous excusons; d’ores et déjà ; l’essentiel étant qu’ils soient représentés. Et si d’aventure, ils ne l’étaient point, nous estimons qu’ il serait heureux d’y remédier.

Au niveau des instances déconcentrées, les laïcs sont- ils présents dans les Conférences Episcopales ? Nous ne pensions pas si bien faire en nous posant la question. En effet, mettant la dernière main à la présente réflexion, nous apprenons que le Vatican serait en délicatesse avec la Conférence Episcopale d’Allemagne sur la question de la participation des laïcs à un synode qu’ elle se propose d’organiser et l’a fait surseoir .C’est dire que la question est effectivement d’actualité et loin d être une simple vue de notre esprit.

En définitive , notre souhait est que les fidèles soient représentés a raison de 2 chrétiens laïcs des deux sexes par pays, moralement confirmés et intellectuellement clairvoyants avec voie consultative dans toutes les instances centrales et déconcentrées du Vatican et de l’Eglise. Il nous paraît difficilement concevable que l’on soit à la tête d’une population de plus d’un milliard de personnes sans que celles-ci soient représentées auprès de vous et ne participent d’une manière ou d’une autre, a la prise des grandes décisions . C’est probablement ce qui a fait défaut et qui explique que la Déclaration du Pape ait connu le sort qui lui a été réservé en Afrique. Nous ne savons pas si le dicastère pour la doctrine de la foi qui a eu la lourde charge de proposer la déclaration Fiducia Supplicans au Pape comprenait une représentation de la population chrétienne laique.

L’EFFET BOOMERANG D’UNE CONDAMNATION INJUSTE : L’EFFONDREMENT D’UNE CERITUDE

L’effet boomerang , c’est le choc en retour. La condamnation injuste c’est celle de l’homosexualité de naissance .L’Eglise ayant toujours enseigné sans discernement que l’homosexualité est un péché , les chrétiens s’en sont restés convaincus dur comme fer et n’en démordent point .Ils y restent scotchés et persuadés que tous les homosexuels sont uniformément susceptibles d’être mis au banc de la société. Des parents n’hésitent pas à jeter leurs enfants homosexuels dans la rue se prévalant des enseignements de l’Eglise. Je dis bien se prévalant des enseignements de l’Eglise. Ils voient en eux au nom de l’Eglise, le diable et l’incarnation du mal . Comme on dit en langage politique l’Eglise s’est laissée déborder sur sa droite. Pouvait – on laisser la situation continuer de pourrir ainsi ? En condamnant à jamais une partie des créatures de Dieu surtout ceux qui sont nés homosexuels , c est -a- dire ceux que Lui-même à envoyés sur terre ainsi ? Il fallait mettre le holà d’une manière ou d’une autre à cette situation, et le pape a pris ses responsabilités en proclamant la déclaration Fiducia Supplicans .

UNE DEUXIEME LECTURE DE LA DECLARATION DU PAPE

il sied de reconnaître qu’il est bien difficile pour une autorité qui, plus est religieuse, de chercher à réformer une certitude qu’elle a , elle- même , entretenue chez ses fidèles des millénaires durant, sans risquer la rébellion. contre elle . Et c’est ce à quoi nous avons assisté en Afrique avec la déclaration papale du 18 décembre dernier.

Une telle réforme était délicate à mener parce qu’elle impliquait tout à la fois et de concert, les aspects spirituel , psychologique et sociologique de la question. Il aurait fallu déployer toute une stratégie sélective adaptée à chaque cible préalablement déterminé après analyse de ses avancées et de ses retards par rapport au sujet en traitance d’une part , et de ses acquis tant sur le plan juridique que sociologique d’autre part . il aurait fallu également tenir compte du niveau de compréhension des cibles visés . Au lieu de tout cela , le Dicastère s’est référencé aux seules avancées des pays européens sur cette thématique de l’homosexualité pour proposer au Pape la déclaration Fiducia Supplicans. L’erreur était ainsi commise et le sort en est jeté . Aléa jacta est m’avait enseigné mon professeur de latin. Des lors, ce qui était perçu comme une évolution dans la ligne des choses chez les pays européens était apparu comme une révolution, un chambardement chez les pays africains qui n’avaient pas pu le digérer d’autant que la déclaration était d’une clarté, on ne pouvait plus explicite qui ne laissait la place à aucun interprétation hasardeuse. Elle précisait sans ambages qu’il s’agissait bien de ” couples du même sexe” Et cela a mis les chrétiens africains sens dessus dessous. Couples ? Cela signifie bien qu’ils sont déjà en ménage . Même sexe ? Cela sous entend qu ‘ils ont des relations de couple. C”était pour les catholiques africains, le bout de l’univers n’étant pas préparés à cette façon de voir les choses. Et lorsque par-dessous tout cela qu’ils n’arrivent déjà pas à absorber, l’on y ajoute la bénédiction quand bien même hors liturgie , c’en était trop d’où le tollé et le rejet brutal de la déclaration par les évêques africains. qui l’ont ainsi cloué au pilori .

Certes, les européens s’étaient montrés plus réceptifs à la Déclaration. C’était en raison du fait qu’ils étaient civilement, socialement et juridiquement avancés sur le sujet . En France par exemple, il y a le PACS , pacte civil de solidarité qui entérine la vie en couple des personnes du même sexe et la leur facilite. Ni juridiquement ni socialement, l’Afrique n’est encore à ce niveau .Et c’est là que le bas a blessé . Mais il convient de retenir que nonobstant l’ inopportunité de son application en Afrique pour n’y avoir pas été préparée et la réaction discursive des évêques africains, la Déclaration papale s’imposait moralement au monde catholique. Et il est de ma profonde conviction qu’en la rejetant , les évêques africains ne mènent qu’un combat d’arrière – garde , car les homosexuels du moins ceux de naissance que nous défendons , finiront par se mettre en couple comme le sait le Pape et c’est précisément pourquoi , hormis une mal compréhension de notre part , sa déclaration s’est bien adressée aux couples .

En tout état de cause, nous prônons quant à nous, la mise en couple des homosexuels de naissance. Je dis bien de naissance , car s’ils ne se mettaient pas en couple, ils rejoindront à n’en guère douter. ceux de fortune par la force des choses. En couple , ils seront rangés, à l’instar des hétérosexuels de leur côté et ils ne dérangeront personne comme personne ne devrait les déranger. Qu’on leur reproche de ne pas procréer , c’est une chose. Peut-être devrait -on se rappeler qu’ils ne sont pas les seuls à ne pas procréer sur terre. Qu’on leur oppose qu’ils vont dépeupler la terre, l’argument reste tout aussi spécieux que trompeur. En effet, le monde ne compte actuellement que 5.5% d’homosexuels dont ceux de naissance . Nous n’avons pas les statistiques concernant ces derniers, mais ils ne doivent pas être légion à l’intérieur de ces 5.5% point de menacer la population de la terre d’extinction . Soyons sérieux. L’on pourrait leur jeter à la face que le but de la formation d’un couple c’est de faire des enfants et qu’eux ne pourront jamais s’y conformer. Ils pourraient rétorquer que ce n’est pas exact , car un couple hétérosexuel peut décider de ne pas avoir d’enfant . De plus, le facteur qui rassemble un couple, c’est d’abord l’amour l’un pour l’autre. La procréation devient alors un choix a l’intérieur du mariage.

Ambassadeur Candide Ahouanssou