A propos de la modification du code électoral: Les craintes des leaders religieux et des OSC

Alors que les députés sont en plénière examinant les modifications à apporter au Code électoral, les leaders des Confessions religieuses réunissant les représentants de l’lslam, de l’Eglise protestante méthodiste et de l’Eglise catholique ont rendu public une déclaration. Dans ce cadre, elles invitent les députés, à éviter toute loi ou disposition pouvant porter à l’exclusion. Cela au nom de l’intérêt supérieur de la nation, de la préservation de la paix et de la stabilité du pays. « Il faut, à tout prix, épargner au peuple béninois les violences qui ont émaillé les dernières élections, par le vote d’un Code électoral qui garantisse des élections pacifiques, transparentes, inclusives et démocratiques en 2026 », peut-on lire dans leur déclaration. Il est à noter que cette modification du Code électoral fait suite à la décision 24-001 du 04 janvier 2024 par laquelle la Cour Constitutionnelle a invité « l’Assemblée à modifier le code électoral pour, d’une part, rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires et, d’autre part, rendre conformes à l’article 49 de la Constitution, les dispositions de l’article 142, alinéa 6 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. ».