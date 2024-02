Monde politique: Le parti CBD en gestation, Korogoné lance des défis

Visits: 0

Sabi Sira Korogoné, président du Mouvement Populaire de Libération (MPL)

Un nouveau parti s’annonce pour bientôt sur l’échiquier politique national. Il a pour dénomination, Coalition Bénin Débout (CBD). Il est porté par Sabi Sina Korogoné, précédemment président d’honneur du MPL et un grand nombre de jeunes leaders. Selon les initiateurs, la CBD se positionne comme une 3ème voie politique au Bénin avec un engagement résolu envers les principes de démocratie, de transparence et de développement inclusif. Elle s’engage également à préserver les aspirations et les intérêts de tous les béninois.

Les membres du comité préparatoire du congrès constitutif ont été officiellement installés, il y a peu, par Sabi Sina Korogoné qui n’a pas manqué d’insister sur les missions à eux dévolues. « Autant que nous sommes, nous avons l’obligation de donner à nouveau confiance à notre peuple, de donner à nouveau au peuple béninois, la possibilité de rêver. Nous devons leur faire une nouvelle offre. C’est pour cette raison que le comité préparatoire a l’obligation d’aller à la rencontre des jeunes. Pour moi, il n’y a plus au Bénin d’aujourd’hui de jeunes mouvanciers, de jeunes opposants, de jeunes neutres. Il y a des jeunes qui souffrent. Nous avons le même problème, et quand vous avez le même problème, la solution est la même. » Et de poursuivre dans la même lancée : « les membres de ce comité ont aussi, l’obligation, autant à l’intérieur du pays, qu’à l’extérieur, d’aller à la rencontre de nos compatriotes pour leur dire le bienfondé de ce que nous sommes en train de porter comme projet politique en ce moment. Ils ont l’obligation aussi de nous conduire au congrès constitutif de la CBD. »

Quid du débat sur la révision

Sabi Sina Korogoné a par ailleurs réagi sur l’actualité brûlante, notamment le débat autour de la révision de la constitution. « Le débat sur la révision de la constitution est un leurre. Ils ont un objectif. Dans la ruse et dans la rage, nous avons en face des professionnels. Et nous devons faire tout possible pour échouer le piège » a-t-il martelé. Il fera également savoir qu’il n’est pas sûr « qu’autant que nous sommes, qu’on puisse continuer par vivre dans notre propre pays, dans les mêmes conditions dans lesquelles, on a survécu pendant ces huit dernières années. Je ne suis pas convaincu qu’on ait encore le souffle qu’il faut pour continuer à serrer la ceinture. » Pour cette raison, l’initiateur du très prochain parti politique, la CBD estime qu’ « il y a l’obligation en 2026 de faire tout possible pour renverser la bassine. ». IL finira ses propos en ces termes : « Lorsque vous êtes élu président de la République, vous avez des prérogatives et que vous vous faites passer pour un réformateur, vous pouvez engager des réformes dans les secteurs de la santé, de l’économie, de l’agriculture, c’est de bon droit. Mais il y a un certain nombre de réformes que le bon sens vous oblige à vous asseoir avec vos pires ennemis. Ce sont des réformes qui engagent le chemin qui vous a permis de venir au pouvoir. Les réformes dites du système partisan constituent pour le régime actuel, le socle sur lequel, il veut bâtir son pouvoir. A chaque étape, on sort un petit texte magique pour nous empêcher d’aller à la complétion électorale ».

Christian TCHANOU