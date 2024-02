Polémique autour de la modification du code électoral: Avalanche d’initiatives de lois à l’assemblée : l’opposition LD dépose sa proposition

Vues : 5

La proposition de loi de l’honorable Assan SEIBOU donne de l’appétit à ses collègues députés à l’assemblée nationale qui rivalisent d’ardeur. En effet, suite à l’initiative du député Assan SEIBOU portant proposition de loi sur la révision Constitutionnelle, ses collègues députés dont désormais plus qu’inspirés à faire des propositions de lois. Après Aké Natondé, de l’union progressiste le Renouveau, c’est l’opposition parlementaire, représentée par le parti Les Démocrates qui s’avance. Preuve inéluctable que l’heure de vérité semble indubitablement sonner pour la question de révision de la Constitution et/ou du Code électoral. Cette question constitue le plat de résistance de la première session extraordinaire de l’année 2024 du Parlement qui s’ouvre à l’hémicycle, mercredi 21 février prochain. En prélude de cette rencontre, l’opposition, représentée par le parti Les Démocrates, finalise à son tour une proposition de loi portant révision du code électoral. Selon des sources concordantes, ladite proposition de loi sera déposée dans quelques heures, avant l’ouverture de la session extraordinaire. Ainsi, pendant les travaux, les parlementaires décideront du sort de ces dossiers. Le parlement aura donc à statuer sur le premier dossier qui concerne la proposition de loi portant révision de la Constitution introduite par le député Assan Séïbou, président du groupe parlementaire Bloc républicain (Br), ensuite, sur le second dossier qui a trait à la proposition de loi portant modification du Code électoral déposée parle le député Aké Natondé, président du groupe parlementaire Union Progressiste le Renouveau. La troisième proposition de loi portée par un député du parti les Démocrates sera également déballée. La décision de la plénière des députés par rapport aux trois propositions de loi pourra fixer définitivement l’opinion publique sur laquelle des mandatures des députés et des maires seront habilités à parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026. Sur la question, les trois propositions de loi suggèrent des approches différentes mais visant in fine le même objectif à savoir : satisfaire aux principes de l’égalité et de légitimité des députés et maires devant parrainer les candidats à l’élection présidentielle au Bénin tel que ordonné par la Cour constitutionnelle dans sa décision Dcc n°24-001 du 4 janvier 2024, puis l’option sans risque du député Assan SEIBOU qui préconise simplement le décalage des élections législatives.