Exercice d’opération de lutte contre l’insécurité: La mairie de Cotonou appelle les populations à ne pas paniquer 

Vues : 8

Le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo

Un exercice interarmées et interministériel dénommé “METROPOLIS” sera organisé, à Togbin, du 12 au 15 février 2024, dans le cadre de la préparation opérationnelle des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Cet entrainement mettra en œuvre des moyens terrestre, aérien et maritime et utilisera des munitions et artifices que les populations de Cotonou pourraient prendre pour réels. Des nuisances sonores peuvent être ponctuellement générées. A cet effet, la Mairie de Cotonou invite les riverains à ne pas paniquer et à vaquer en toute sérénité à leurs activités et occupations quotidiennes. C’est à travers un communiqué en date du mardi 13 février 2024 signé du maire par intérim, Romain Randyx Ahouandjinou. Le communiqué informe de même qu’une prise en charge médicale gratuite sera organisée du 13 au 15 février 2024 à l’ancien hôpital Saint Luc de Togbin Daho. Durant toute la durée de l’opération, les commissaires d’arrondissements et le directeur de la police municipale sont invités de veiller à l’observance des mesures de sécurité pour la réussite de ladite opération.