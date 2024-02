Décrispation de la situation au Sénégal: Voici les 04 recommandations du parlement de la CEDEAO

Vues : 10

Au Sénégal, l’élection présidentielle qui devrait se tenir le 25 février 2024 a été reportée. Ceci a créé des tensions qui risquent de plonger le pays dans l’impasse et hypothéquer le climat de paix et de stabilité nécessaire à l’organisation des élections dans les conditions de transparence et de justice requises. Face à cette situation, le Parlement de la CEDEAO a entrepris, les 12 et 13 février 2024, une mission de diplomatie parlementaire au Sénégal. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs qui lui sont assignés à savoir, entre autres, « contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région ouest-africaine ». Au terme de leur mission et après des échanges avec les acteurs tels que le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, les différents groupes parlementaires et la société civile, les parlementaires de la CEDEAO ont formulé quatre importantes recommandations pour la décrispation de la situation politique du pays. Premièrement, la mission de diplomatie parlementaire lance un appel pressant au calme et à la retenue et invite tous les acteurs politiques à s’abstenir de toute forme d’expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays. Deuxièmement, la CEDEAO invite toutes les parties prenantes à privilégier les intérêts fondamentaux de la Nation sénégalaise que sont la paix et la stabilité ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l’état de droit et de la cohésion sociale. Troisièmement, elle prie instamment tous les acteurs sociopolitiques d’entamer dans l’urgence un dialogue politique national inclusif et fraternel intégrant l’ensemble des acteurs politiques et sociaux pertinents et intéressés afin de parvenir à des solutions consensuelles et créer les conditions favorables à la tenue d’une élection présidentielle ouverte, crédible, inclusive et transparente. Enfin, la mission de diplomatie parlementaire demande à la Commission de la CEDEAO l’envoi, dès la semaine prochaine, d’une mission conjointe de la Commission de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO afin de faciliter, dans les plus brefs délais, la tenue du dialogue politique national. La délégation du Parlement de la CEDEAO a par ailleurs renouvelé son soutien au peuple sénégalais et réitère l’entière disponibilité du Parlement de la Communauté à accompagner le processus électoral en cours au Sénégal.

Il faut noter que la mission était conduite par le Président du Parlement de la CEDEAO, Dr. Sidie Mohamed Tunis. Il était accompagné des députés suivants : Honorable Nassirou BakoArifari du Benin ; Honorable Biodun Christine Olujimi du Nigéria ; Honorable NjaiFatoumata de la Gambie et Honorable GnangadjomonKonede la Côte -d’Ivoire.

