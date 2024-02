Application des réformes au DSA/FLASH-UAC: Le Chef-Adjoint, Dr Abdoulaye Benon Monra met les étudiants à contribution

Vues : 9

En prélude aux activités des semestres pairs, le Chef-Adjoint du Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra a rencontré, le mardi 13 février 2024, les responsables d’amphithéâtres. Cette rencontre s’est tenue dans l’amphi UEMOA 2 et s’est focalisée sur les réformes en vue et les conditions d’apprentissage au sein de ce département.

Dr Abdoulaye Benon Monra face aux responsables d’amphithéâtres des trois années de licence

C’est dans un langage franc et direct que le Chef-Adjoint du Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra et les responsables des trois années du cycle de licence ont échangé sur les pistes de solutions aux problèmes auxquels, ils feront face pour le reste de l’année académique. Cela pour le bon fonctionnement du département. A l’entame de ses propos, le Chef-Adjoint de Département, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra a, au nom de l’équipe du département de sociologie anthropologie, félicité les étudiants pour leurs sacrifices malgré les difficultés pour acquérir le savoir. La dynamique étant de les impliquer dans les démarches, la rencontre a abordé la rentrée des semestres pairs prévue pour le 19 février prochain, l’organisation des enseignements par option qui concerne les étudiants de la 2ème et ceux de la 3ème année, la sortie pédagogique, le code d’éthique et déontologique etc. Pour éviter les couacs et désagréments aux étudiants, selon les explications du Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra, l’emploi du temps sera rétabli conformément à la programmation en matinée ou en soirée et envoyé à temps. Les étudiants et enseignants ne viendront plus manquer les salles de cours. Autre chose abordée, c’était la question du choix des options nouvellement introduites à savoir : l’option Sociologie, l’option Anthropologie et l’option Sociologie-Anthropologie. Les réformes exigent désormais du choix des options à partir du semestre 4 pour l’étudiant de ce département. Ce qui requiert assez d’attention et de travail de la part de tous surtout pour les examens puisque les étudiants seront répartis en trois groupes pédagogiques. Il a tenu à sensibiliser les étudiants sur ces informations d’importance capitale pour eux. Par contre, ceux actuellement en 3ème année ne sont pas concernés. Ils poursuivront avec les anciennes options telles que la Culture, Santé et Développement. De plus, il leur a fait comprendre qu’en 3ème année, l’étudiant n’est plus appelé à subir le semestre 6. Ce semestre sera consacré au stage et travaux de recherche qui vont sanctionner la fin de leurs parcours en licence à travers la rédaction de leurs mémoires. En synergie avec les responsables étudiants, il pense pouvoir mener à bien ces activités de même que la sortie pédagogique qui aura lieu à Parakou en avril prochain. Le choix de la compagnie de transport, du site d’hébergement et de la coordination de ce voyage est discuté. Profitant de l’occasion, le Chef-Adjoint de Département, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra est revenu dans l’esprit dans lequel, il conduit ce département. Il s’agit de faire en sorte que les actions soient menées dans l’équité, dans la légalité et avec beaucoup d’impartialité. Il n’y aura pas de corruption. C’est pourquoi, il avertit les responsables étudiants et représentant de Bureau d’Union d’Entité en face, de prendre au sérieux leurs études. Il ne s’agit pas, fait-il savoir, d’être responsable étudiant pour être prioritaire. Il les a rassurés que sa disponibilité n’est pas à marchander dans l’accompagnement de celui en quête de connaissances et les responsables les plus méritants seront primés. Il est à noter qu’une séance élargie à tous les étudiants de la 2ème année est prévue le vendredi 16 février 2024.

Alban TCHALLA