Système éducatif: Talon installe la 2ème mandature du CNE

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a procédé ce mardi 13 février 2024 à l’installation officielle des membres du Conseil national de l’éducation (Cne), 2ème mandature. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de Présidence de la République à Cotonou. Avant tout, Pascal Koupaki, ministre d’Etat et secrétaire général de la Présidence, a rappelé la mission dévolue à cette institution qui est de veiller au respect des grandes options éducatives et à la coordination de tout le système éducatif. A sa prise de parole, le président de la République Patrice Talon a d’abord tenu à faire savoir que la première mandature du Cne a ‘’laissé un héritage certain dont les nouveaux membres doivent s’inspirer non seulement pour la consolidation des acquis, mais aussi pour contribuer à relever les défis encore non atteints ainsi que les défis qui se présenteront à nous à l’avenir’’. Et de poursuivre : ‘’4 ans après, je puis affirmer que le système éducatif national se porte mieux qu’hier et qu’il a amorcé effectivement son renouveau. En effet, la qualité de la gouvernance institutionnelle, administrative, pédagogique et financière du secteur s’est nettement améliorée. Le Cne rénové a pris une part importante dans l’amorce de cette transformation structurelle et qualitative’’. Quant à cette deuxième mandature, Patrice Talon espère qu’elle s’attèlera à « la mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE pour en faire un organe par excellence de régulation, d’anticipation, de réflexion prospective et d’impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif’’. Il a rassuré les nouveaux membres du Cne de son engagement et celui de son gouvernement à les accompagner dans leur ‘’noble, exaltante, mais délicate mission qui consiste in fine à rénover l’école béninoise pour créer les meilleures conditions républicaines’’.

Reconduit au poste du président du CNE pour cette 2ème mandature, le Professeur Noël AhonangnonGbaguidi, n’a pas manqué de saluer l’ambition du président Patrice Talon ‘’d’offrir à chaque enfant béninois une éducation équitable, inclusive et de qualité conforme aux standards internationaux’’. Pour lui, « C’est une ambition noble et légitime quand on sait que l’éducation est la voie royale, j’allais dire, la seule voie traditionnelle pour la constitution d’un capital humain susceptible de la transformation d’une société tant au plan économique que social. ». «Nous partageons votre ambition et votre détermination et nous sommes prêts à vous accompagner dans cette aventure humaine. Nous nous engageons à exercer notre fonction de membres du collège du CNE avec honneur, clairvoyance et dévouement. Vous pouvez compter entièrement sur moi et sur mes collègues. Nous comprenons très bien les défis. Nous comprenons très bien les enjeux. Nous ne vous décevrons pas’’, a promis le Professeur Gbaguidi au chef de l’Etat.