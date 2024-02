Pour leur retrait de l’organisation: La CEDEAO invite les pays de l’AES à respecter les textes de l’organisation

Vues : 67

Réuni en session extraordinaire le jeudi 8 février 2024 à Abuja, au Nigeria, le Conseil ministériel de Médiation et de Sécurité (CMS) a engagé des discussions sur les notifications officielles de retrait reçues du Burkina, du Mali et du Niger. L’objectif était d’examiner les conséquences potentielles du retrait de ces trois pays de l’organisation. Au cours des travaux, le conseil de médiation et de sécurité (Cms) a noté que malgré les efforts déployés par la CEDEAO pour maintenir des relations constructives avec les trois Etats, leur retrait de la communauté est motivé par des raisons contestables. Le Conseil a estimé que ce retrait est contraire aux dispositions de l’article 91 du traité révisé de l’organisation sous-régionale. Cet article stipule que : « Tout État membre souhaitant se retirer de la Communauté est tenu de donner par écrit un préavis d’un an au président de la Commission, qui en informe l’ensemble des États membres. À l’expiration de ce délai, si ce préavis n’est pas retiré, cet État cesse d’être membre de la Communauté ». Le CSM invite donc les trois États membres à respecter les dispositions de cet article 91. Au cours de ses délibérations, le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation face à la décision des trois États Membres de se retirer de la CEDEAO. Il a examiné les conséquences désastreuses du retrait au regard des implications socio-économiques, politiques, sécuritaires, et humanitaires, en particulier pour les citoyens des trois pays et sur le processus d’intégration régionale. Le Conseil de Médiation et de Sécurité exhorte les trois pays concernés à reconsidérer leur décision dans l’intérêt de leurs citoyens et de la postérité. Il a également encouragé la poursuite du dialogue, de la négociation et de la médiation pour résoudre les problèmes légitimes soulevés par les trois États membres. Les ministres ont également invité la CEDEAO à élargir son champ d’action pour inclure les chefs traditionnels et religieux, les personnalités éminentes, la société civile et les femmes leaders dans la recherche de solutions durables. Le Conseil de Médiation et de Sécurité a réitéré la nécessité urgente pour la CEDEAO d’accélérer l’activation en cours de la Force en Attente dans son mode cinétique pour lutter contre le terrorisme dans la région, y compris les éléments de l’Initiative d’Accra, tel qu’ordonné par la Conférence.