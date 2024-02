Opérateur logistique multimodal portuaire: L’AGL (Africa Global Logistics) et ses services présentés au public

Vues : 13

Le président exécutif de l’AGL (Africa Global Logistics) au Bénin, Venance Lubin GNIGLA a exposé son entreprise et ses offres de services le mercredi 24 janvier 2024 au public. C’était à la faveur d’une cérémonie qui a réuni plus de 200 personnes autour de la marque AGL au Novotel Orisha Cotonou Hôtel.

Photo d’ensemble de quelques autorités à l’occasion de la cérémonie

Ce que vous devriez savoir : C’est un parterre d’invités composés des membres du gouvernement, Présidents d’institutions publiques, autorités administratives, partenaires, clients, médias qui a découvert le mercredi 24 janvier dernier, le nouvel opérateur logistique multimodal portuaire AGL. Dans sa présentation, le président Exécutif de AGL au Bénin, Venance Lubin GNIGLA a fait savoir que l’AGL fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. C’est un opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’AGL est née de la cession des filiales de l’ex Bolloré Africa Logistics à l’armateur MSC.

Entre les lignes : Selon ses explications, l’AGL Bénin est spécialisée dans plusieurs domaines d’activités (transport, logistique, douane, transit, shipping …). Ces dernières années, l’entreprise a su mener à bien des projets d’envergure à partir ou vers le Port de Cotonou. Au cours des exercices antérieures, AGL Bénin a réceptionné au Port de Cotonou, près de 1500 tonnes d’équipements industriels pour le compte de divers clients de l’Hinterland.

Malgré les défis rencontrés, les équipes d’AGL Bénin ont parcouru environ 1 600 km sur le corridor Bénin-Niger afin de garantir la livraison intacte, sécurisée et ponctuelle des marchandises et matériaux des clients. En décembre dernier, AGL Bénin, filiale d’AGL (Africa Global Logistics) entre autres projets d’envergure a mené à bien, une livraison de 24 transformateurs électriques destinés à équiper huit différents sites de centrales thermiques dans différentes localités du Bénin pour le compte de son client Vinci Energies, dans le cadre du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique (PAD-SBEE 2019-2025). Le président Exécutif de AGL au Bénin, Venance Lubin GNIGLA a invité les participants à cette activité à être des ambassadeurs de l’AGL qui place le client au cœur de la stratégie d’entreprise.

Projection sur la marque de l’AGL à Novotel

Par ailleurs : Présente en Haïti et au Timor, l’AGL emploie près de 1 000 personnes à travers 4 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Parmi ses grandes filiales, figure Bénin Terminal. Opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou qui après une décennie d’activités et d’exercice sur la plateforme portuaire béninoise, est le bilan d’une réussite sociale, économique et visuelle, qui rejaillit sur les performances et la compétitivité du Port de Cotonou. Engagée dans un partenariat public-privé, l’entreprise répond aux exigences de ses clients armateurs, importateurs et exportateurs. Son activité consiste à faire accoster les navires pour des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs.