Indignation à propos des informations relatives à la révision de la constitution: L’he Nourénou Atchadé apaise la colère des internautes

Le député Nourénou Atchadé intervenant lors du point de presse

A l’occasion de la conférence de presse au terme de la rencontre à la présidence du lundi 22 janvier dernier, le député Nourénou Atchadé a fait savoir que le président de la République n’est pas demandeur de la révision de la constitution. Ce point ne semble visiblement pas rassurer les internautes face aux dernières informations relatives à cette révision. Les internautes s’indignent et exigent des clarifications de la part des députés de l’opposition. A cet effet, le président du groupement parlementaire ”Les Démocrates”, Nourénou Atchadé a fait une publication sur sa page Facebook ce vendredi 26 janvier 2024, rassurant qu’il a été fidèle dans son compte-rendu. « Je n’ai juste fait qu’un compte rendu fidèle », a-t-il écrit.

Dans son compte-rendu, Nourénou Atchadé a fait comprendre que le Chef de l’État a rassuré « qu’il n’a jamais demandé et ne demandera pas une révision de la constitution ». Lors de ces échanges, Patrice Talon a rappelé que c’est lui-même qui a fait inscrire dans cette constitution que nul ne peut faire plus de deux mandats présidentiels de sa vie. Face aux inquiétudes, l’he Nourénou Atchadé a appelé au calme les internautes. « Calmez-vous ! Je ne peux pas dire ce que l’autre n’a pas dit parce que je suis de l’opposition », lit-on dans la publication. Il faut rappeler qu’à la faveur de cette rencontre, le président de la République a voulu savoir la position du parti Les Démocrates sur la décision DCC 0001 du 04 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle demandant une relecture des dispositions du code électoral. Pour Patrice Talon, ce sont les élus et maires de 2026 qui sont légitimes à parrainer lors des élections de 2026. Les députés Démocrates n’ont pas donné leur position au chef de l’État. Ils ont promis se concerter avec leur parti. Il faut dire qu’à cette rencontre plusieurs députés du parti étaient absents.

Alban TCHALLA