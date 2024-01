Reconstruction de la voie Bohicon-Dassa: Les travaux d’études lancés pour 10 mois

Vues : 12

Le maire de la ville de Bohicon, Rufino D’Alméida a reçu, le jeudi 18 janvier 2024, une visite du Cabinet Study et du MCA Régional. Chargé des études pour la reconstruction de la route Bohicon – Dassa-Zoumè, le cabinet study sélectionné par le projet MCA régional est venu porter à la connaissance de l’autorité communale l’imminent démarrage des études qui vont durer pour un délai ferme de 10 mois. De l’hôtel Dako passant par le contournement pour le carrefour Zakpo avant de continuer sur Dassa-Zoumè, le projet de reconstruction s’étend sur un axe de 83, 17km, le tout en double voie. Au cours du lancement des études, le maire a profité de l’occasion pour solliciter le projet à prendre en compte également le tronçon Dako-Zakpo dans sa mise en œuvre, entre autres doléances. « Nous avons insisté également sur le fait qu’il faut prendre en compte le carrefour Zakpo jusqu’au carrefour Mokas et pourquoi pas de Mokas jusqu’au carrefour Dako. Nous avons posé ces problèmes et nous avons également demandé à ce que l’école primaire publique de Zakpo soit prise en compte de même que le parking gros porteur et la clôture de l’Epp d’Agbangon. C’est un gros gros projet sur lequel j’entends m’investir personnellement. Il m’a été promis que mes demandes seront examinées et j’espère que nous aurons une suite favorable », a laissé entendre le maire Rufino D’Alméida.

Il faut noter que le projet de reconstruction de la voie Bohicon-Dassa apparait comme un amortisseur socio-économique pour les populations ouvrières de Bohicon, de Djidja et de Dassa-Zoumè.