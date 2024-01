Décès de Jerôme Carlos: Moukaram BADAROU rend hommage à un monument de la plume béninoise

Vues : 11

Attristé par le décès du journaliste, Chroniqueur et Écrivain, Jerôme Carlos, l’ancien Préfet des Départements de l’Ouémé et du Plateau et actuel Directeur adjoint de cabinet du Président de l’Assemblée nationale, Moukaram BADAROU a tenu à lui rendre hommage. Pour lui, l’illustre disparu est un homme qui a tout donné de lui même pour l’écriture et pour la presse béninoise. Moukaram BADAROU dit avoir du respect pour cet homme qui a servi dignement le Bénin.

ADIEU CHER DOYEN, ON NE T’OUBLIERA JAMAIS.

Comme beaucoup de nos compatriotes, j’ai appris par voix de presse cet après-midi, le décès de Jerôme Carlos, Éminent journaliste, Chroniqueur et Écrivain. Un Monument de la plume béninoise avec un crédo engagé que je qualifie souvent de : le respect de la plume, la plume du respect. Un homme qui a donné le meilleur de lui même pour l’écriture et pour la presse béninoise. Un passionné de la lecture et de l’écriture. Un homme pour qui, j’ai beaucoup de respect et de considération. Un doyen qui m’inspire confiance et dévouement au service de la cité. Chaque fois que j’ai l’occasion d’échanger avec lui, j’en ressors toujours requinqué pour affronter les défis à relever. J’ai en souvenir, le jour où je suis allé l’informer de ce que le Professeur Albert Tévoédjrè a accepté de préfacer mon ouvrage « Cinquante ans après les indépendances, Renouons avec les repères », il me disa avec beaucoup d’amitié :« comment as tu pu convaincre le doyen Tévoédjrè qui est l’un des responsables de la mouvance présidentielle alors que toi, SG/PRD, tu es l’un des responsables de l’opposition. C’est très bien, il faut de l’ouverture d’esprit et de tolérance pour construire notre pays. Je viendrai au lancement de cet ouvrage, tiens moi informer ». Il y était. Le 09 décembre 2023 que je l’ai croisé à l’occasion d’une cérémonie à Porto-Novo, comme à son habitude quand il me voit, il me lança cette belle phrase en yoruba : « Okounrin meta, Erou ki ba oko », ça veut dire plus ou moins « Trois garçons en un, la pierre n’a jamais peur ». On a beaucoup échangé et, ayant en idée de lui proposer de préfacer mon nouvel ouvrage, je lui ai promis que je passerai le voir à la maison. Je ne savais pas que je ne le verrai plus jamais. L’information de son décès m’a foncièrement affligé. Mais malheureusement, je n’y peux rien, nous ne pouvons rien, car la volonté de Dieu est faite. Il a donné et il a repris. Cher Doyen Jérôme Carlos, tu as mené le bon combat, tu as servi dignement le Bénin et tu resteras pour beaucoup d’entre nous, un exemple de patriote au service de son pays et de son peuple.

Aux familles éplorées ainsi qu’à l’ensemble des employés de la Radio CAP FM, je présente mes condoléances les plus attristées. Que le Très Haut lui fasse miséricorde et qu’il l’accueille dans son royaume céleste.

Va Jerôme Carlos,

Va cher Doyen, nous ne t’oublierons jamais.

Que la terre te soit légère.

Moukaram A.M. BADAROU