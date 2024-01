Deuil au sein du monde médiatique béninois: Le journaliste/Chroniqueur Jérôme Carlos n’est plus

Vues : 6

Un astre s’est éteint. Le promoteur et directeur général de la radio Capp Fm de Cotonou, Jérôme Carlos n’est plus. Il a rendu l’âme ce lundi 15 janvier 2023 à 80 ans. Né le 30 septembre 1944 à Porto-Novo au Bénin, Jérôme Carlos est journaliste et historien de formation, chroniqueur, analyste politique et écrivain chevronné. Ayant entendu son décès, plusieurs personnalités ont immédiatement rendu hommage à l’homme. C’est le cas du professeur Raymond Assogba, sociologue et Boologue à l’Université d’Abomey-Calavi qui a affirmé avoir rencontré le disparu en Côte d’Ivoire lors de sa vie d’exilé. Jérôme Carlos a inspiré «tant de générations de journalistes. Nombreux sommes-nous à lui vouer un respect et une admiration mérités», réagit Wilfried Léandre Houngbédji, ancien journaliste et actuellement porte-parole du gouvernement, rapporte Bénin Intelligent. .