Politique: Moukaram Badarou et une délégation chez Houngbédji

Poignée de mains Adrien Houngbédji et Moukaram Badarou

Ancien Secrétaire Général de l’ex-PRD (Parti du Renouveau Démocratique), Moukaram Badarou a rendu visite au président Adrien Houngbédji. Il était à son domicile ce week-end à Porto-Novo avec une délégation. Occasion pour eux de parler du développement national, en général, et de Porto-Novo, en particulier. Ce contact entre ces deux hommes politiques est intervenu à l’occasion des préparatifs du congrès constitutif de l’Association Ajossé Omo Yoruba. En effet, depuis 2011 où il a démissionné de l’ex-PRD dans une atmosphère sulfureuse, l’ex-Secrétaire Général, Moukaram Badarou et le président Adrien Houngbedji se voient pour la première fois pour échanger dans la convivialité. Ce dernier lui a réservé un accueil chaleureux et lui a prodigué beaucoup de conseils pour la réussite de cet événement communautaire. Ensemble, les deux parties ont longuement échangé sur les tenants et aboutissants d’un meilleur vivre-ensemble entre les différentes communautés à Porto Novo et dans tout le pays. L’ancien préfet de l’Ouémé et du Plateau et actuel Directeur Adjoint de cabinet du Président de l’Assemblée Nationale, Moukaram Badarou a laissé entendre que c’est avec beaucoup de bonheur qu’il a été chez le président Adrien Houngbedji. « Je suis très heureux de l’avoir retrouvé en très bonne forme. J’ai fait 20 ans au PRD et ça ne s’oublie pas. Le président Adrien Houngbedji reste pour moi et pour beaucoup d’entre nous, une mine d’expériences dont il faut profiter pour faire avancer la ville de Porto-Novo, la région de l’Ouémé et le Bénin » a déclaré Moukaram Badarou.

A. T.