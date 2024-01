Décès Abel Sourokou, élu UP-R  de la 8ème CE: Vlavonou salue l’engagement politique du député disparu

Vues : 9

A la suite du décès du député Abel Sabi Sourokou, le Parti Union Progressiste le Renouveau a rendu public un communiqué ce dimanche pour en informer tous les militants. « Député de la 9è législature, élu sur la liste de l’UP le Renouveau dans la 8è circonscription électorale, ancien Premier Adjoint au Maire de N’Dali, et membre du Bureau Politique de l’UP le Renouveau, l’Honorable Abel Sabi Sourokou aura été un acteur majeur dévoué et très rompu à la tâche » a témoigné le Secrétaire Général du parti, Gérard Gbénonchi. « En cette période de vive douleur, je transmets au nom de la Haute Direction Politique du parti, de la Direction Exécutive Nationale et du Bureau Politique, mes vives condoléances aux familles éplorées, aux militantes et militants du parti, au groupe parlementaire UP le Renouveau et à l’ensemble de la représentation nationale » a-t-il aussi laissé entendre dans ledit communiqué.