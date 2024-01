Vœux de nouvel an: Voici le message du comité d’organisation du festival international Zogben

Vues : 5

En ce début d’année 2024, le comité d’organisation du festival international Zogben, à travers un message, a formulé des vœux de bonheur, de prospérité et de découvertes culturelles exceptionnelles pour tout le peuple béninois. Le comité a particulièrement mis l’accent sur l’édition 2024 du festival qui aura lieu au Bénin du 02 au 04 Août 2024 à Houegbo- Agon autour du thème : du cultuel au culturel, les limites. Lire le message:

Message de vœux du comité d’organisation du festival international Zogben

« Chers amis, partenaires et amateurs de culture, en cette nouvelle année, toute l’équipe du Festival International Zogben vous adresse ses vœux les plus chaleureux. Que l’année 2024 soit une symphonie de bonheur, de prospérité et de découvertes culturelles exceptionnelles pour chacun d’entre vous.

Que les rythmes envoûtants, les couleurs vibrantes et la richesse de notre patrimoine culturel illuminent vos journées tout au long de cette nouvelle aventure. Le Festival International Zogben se prépare à offrir cette année, une édition encore plus captivante, mettant en lumière les talents, la diversité et la magie de notre héritage.

Nous tenons aussi à vous exprimer notre gratitude pour votre soutien continu et vous invite à partager avec nous cette célébration culturelle unique.

Que cette année vous réserve d’innombrables moments de joie, d’inspiration et de découverte.

Toute l’équipe du festival international Zogben vous donne rendez-vous le samedi 18 Mai 2024 à Reims en France pour le lancement de la cérémonie officielle et au Bénin du 02 au 04 Août 2024 à Houegbo- Agon autour du thème : du cultuel au culturel, les limites.

Meilleurs vœux de bonheur, de lumière et de prospérité pour 2024 ! »