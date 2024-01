Révélation de Tofâ 2024: ‘’Le président Talon a une bonne foi et se bat pour défendre le pays’’

Vues : 51

Conformément au changement intervenu cette année, la consultation de Tofâ 2024 a eu lieu à l’occasion des festivités des Vodun Days à Ouidah. C’était à la faveur d’une grande cérémonie œcuménique du Vodun le mercredi 10 janvier 2024 à la place de la porte du non-retour à Ouidah. Après la consultation, les Bokonon ont révélé que l’année 2024 est placée sous le signe « Sa Aklan ». Selon le Professeur Mahougnon Kakpo qui a présenté cette révélation, ce signe est positif pour le Bénin. Le principal signe qui va gouverner l’année 2024 est « Sa Aklan ». Ce signe annonce une année remplie de prospérité et de bonheur. « Sa Aklan » incarne l’esprit de progrès et d’innovation. Selon les prêtres, ce signe représente la volonté de transcender les défis, d’embrasser le changement et de prospérer grâce à des idées novatrices. Selon l’interprétation sommaire des grands prêtres, le Chef de l’Etat, Patrice Talon se bat pour le bonheur des Béninois. « Le président se bat pour défendre le pays. Il a une bonne foi pour le pays. Les difficultés que les populations vivent vont se transformer en opportunités qui vont apporter de bonheur pour le pays », ont-ils expliqué. Le Fâ a caricaturé le fait en montrant que rien n’attaque l’enfant unique devant sa maman. Elle va se battre corps et âme pour le défendre et le protéger. Cependant, au nombre des recommandations du Tofâ pour voir 2024 fructueuse pour les Béninois, il faut faire du bien aux femmes. « Le Fâ dit que le bonheur que procurera le pays doit provenir du bienfait fait aux femmes », notent les Bokonon. Il est à noter que la révélation de ce signe suivi de son interprétation, s’est déroulée en présence du Chef de l’Etat lui-même, du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, des maires Angelo Ahouandjinou et Christian Houétchénou et de plusieurs autres personnalités.

Alban TCHALLA