Vodun Days à Ouidah: Le Tofâ 2024 révèle ‘’Sa Aklan’’, un signe positif pour le Bénin

La 1ère édition des Vodun Days offre depuis quelques jours des festivités inédites dans la cité historique de Ouidah. Dans la soirée de ce 10 janvier, jour de la célébration de la fête du Vodun au Bénin, la ville de Ouidah s’anime de manière spectaculaire aux rythmes des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun. Sur la plage de Ouidah non loin de la place du non retour, la grande messe a démarré avec des danses traditionnelles devant une immense foule venue pas seulement pour nourrir les yeux mais également pour se plonger dans le sacrement Vodun. À la suite de cette riche prestation, le professeur Mahougnon Kakpo, président du comité des rites Vodun du Bénin a présenté au public, la cosmogonie et le panthéon Vodun dans toute ses formes. De la signification du Vodun, à l’interprétation des différentes Vodun, le professeur Mahougnon Kakpo a passé au crible l’abécédaire du Vodun. « Le Vodun est une structure, un humanisme total constituant ainsi l’identité remarquable des peuples vivants dans le Golfe du Benin », a laissé entendre le président du comité des rites Vodun. Après sa présentation, un cortège de prêtre de Fâ dans une totale discipline, s’est prêté a l’exercice de la consultation de Tofâ 2024. Pour se faire, la tâche a été confiée à l’édile de la ville de Ouidah, Christian Houétchénou de demander sous quel signe rester pour la paix, la prospérité des filles et fils du Bénin. À la suite de plusieurs incantations et la consultation du Tofâ 2024, les prêtes du Fâ ont annoncé un signe positif. Il s’agit du signe « Sa Aklan ». Selon le professeur Mahougnon Cakpo, c’est un signe qui augure le positivisme. Une tonnerre d’applaudissements des festivaliers a sanctionné ce verdict donné. Juste après le retrait des prêtres du Fa, qui ont promis revenir avec les explications de ce signe, une grande procession des fidèles Vodun avec des louanges, danses et prières a mis en haleine le public. Il faut noter la présence du chef de l’Etat, Patrice Talon, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le ministre en charge de tourisme de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, des diplomates, et autres personnalités.

Assise A.