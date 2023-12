Meeting de remerciement après les législatives de 2023: Aklampa réaffirme son soutien à Ayadji et son parti Moele-Bénin

Vues : 8

Jacques Ayadji s’adressant aux populations d’Aklampa

Ce que vous devriez savoir : Les populations de l’arrondissement d’Aklampa sont désormais soudées derrière le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Elles l’ont fait savoir à l’occasion d’un meeting de remerciement organisé par le parti, le dimanche 17 décembre 2023, dans leur arrondissement. Cette activité politique intervient à la suite du scrutin législatif de janvier 2023, où selon les statistiques du vote, le parti Moele-Bénin a obtenu, dans l’arrondissement d’Aklampa, le plus grand nombre de suffrages au niveau infra. A cet effet, Jacques Ayadji, président du parti accompagné d’une forte délégation des membres de son Bureau Politique National, s’est rendu le dimanche 17 décembre 2023 dans l’arrondissement d’Aklampa pour tenir un meeting de remerciement à leur électorat et à toute la population.

Entre les lignes : L’objectif est d’exprimer aux populations de cette localité de la commune de Glazoué, la gratitude du parti pour le soutien massif apporté à ses candidats lors des élections législatives de 2023. « Le président de Moele-Bénin est venu ce jour pour remercier pour la mobilisation totale derrière le parti lors des législatives de janvier 2023 », a notifié le président du comité d’organisation de cette activité, Dr Faustin Assongba. « Ma venue à Aklampa est pour vous exprimer toute la gratitude de Moele-Bénin pour votre soutien aux élections législatives de janvier 2023. S’il ne dépendait que de vous, nous aurions pris tous les sièges du parlement. Par votre vote massif, vous avez grandi Moele-Bénin et vous vous êtes également grandis. Soyez en remercié », a déclaré le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji.

Que disent les acteurs : Dans son intervention, le vice-président Coordinateur départemental des Collines, Dr Justin Tossou a rappelé que l’arrondissement d’Aklampa est la localité où Moele-Bénin a recueilli le plus de voix lors des législatives de 2023. « Aujourd’hui, on peut se permettre de dire que Aklampa est l’un des fiefs de Moele-Bénin », a-t-il dit avant de les inviter à poursuivre dans cette dynamique. « Je vous invite à maintenir la dynamique de sorte à irradier les autres localités du pays. Faites surtout en sorte à ne pas vous laisser ravir la vedette par d’autres régions », a-t-il exhorté.

Le candidat tête de liste du parti dans la 10ème circonscription électorale, Julien Adinanon a félicité l’ensemble des populations béninoises pour avoir œuvré pour des élections apaisées. « À vous chers frères et sœurs d’Aklampa, je vous suis reconnaissant du soutien massif à ma personne et à Moele-Bénin lors de ces élections passées », a-t-il remercié. Il dit vouloir compter sur eux pour toutes les fois à venir afin que la mobilisation dont ils ont fait preuve se maintienne. « Je veux pouvoir Je veux pouvoir compter sur vous pour toutes les fois où nous, vos enfants, irons vers vous pour solliciter votre soutien », fait-il savoir. Pour l’occasion, Ayadji et ses leaders en ont profité pour faire de la remobilisation. Les filles et fils d’Aklampa par les voix de leurs différents représentants, ont réaffirmé leur engagement à porter le flambeau de Moele-Bénin toutes les fois où, ce sera nécessaire. Ils ont surtout donné rendez-vous au président Ayadji et son parti pour les élections générales de 2026. Notons que cette sortie de Moele-Bénin dans l’arrondissement d’Aklampa est intervenue juste une semaine après celle de Gbaffo dans la commune de Dassa-Zoumé.