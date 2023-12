Pour une meilleure gestion des menstrues a l’école: FAWE/BENIN outille 160apprenant-e-s de la commune d’Ifangni

Vues : 4

Le Forum for AfricanWomenEducationnalists (FAWE/BENIN) a organisé le vendredi 01 décembre 2023, un atelier de renforcement de capacités des jeunes élèves sur la santé sexuelle et reproductive et la loi relative à l’hygiène publique en République du Bénin.

L’objectif de cette activité qui s’inscrit dans le cadre du projet « Projet d’appui a la gestion de l’hygiène menstruelle des filles de quatre (04) collèges de la commune d’ifangni pour une meilleure jouissance de leurs DSSR », financé par Oxfam Bénin avec l’appui d’Affaires Mondiales Canada est d’outiller 160 apprenants, afin de les rendre aptes à mieux gérer leur hygiène menstruelle à l’école.

En effet, les questions relatives à la menstruation sont abordées avec hésitation compte tenu du caractère sacré qui lui ait conféré dans la commune d’Ifangni. Cette situation empêche les jeunes filles d’avoir accès aux informations relatives à la santé menstruelle auprès de leur parent, ainsi que dans leur environnement académique. La présente activité est une initiative qui a permis d’informer 120 filles et 40 garçons des collèges d’Ifangni, Kitibo, Banigbé, et Tchaada sur des informations nécessaires sur la menstruation de façon générale et sur les attitudes et comportements que doivent adopter les élèves garçons, enseignants et autorités administratives pour mieux accompagner les jeunes filles pendant leurs périodes de menstruation à l’école.

Cette activité a été aussi l’occasion pour FAWE/BENIN de partager avec les jeunes les dispositions légales prévues par le gouvernement béninois en matière de gestion de l’hygiène menstruelle dans les établissements de formation privés et publics.