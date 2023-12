Tournée du préfet du Littoral à Cotonou: Le préfet Orounla salue les réalisations sous Atrokpo

Vues : 2

Le Maire Luc Sètondji Atrokpo et le préfet Orounla à l’occasion des échanges

Le Maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a reçu la visite du préfet du Littoral, Alain Sourou Orounla le vendredi 15 décembre 2023 pour sa tournée statutaire. C’est la salle de conférence de l’hôtel de ville qui a servi de cadre aux échanges entre les autorités préfectorales, municipales et des élus municipaux, des cadres de l’administration, des directeurs départementaux des services déconcentrés de l’Etat ainsi que des membres de la société civile. Démarrée le mercredi 13 décembre, la tournée statutaire du préfet du littoral Alain Sourou Orounla a connu son épilogue dans l’après-midi de ce vendredi. Après le mot de bienvenue du Secrétaire Exécutif Partene Ange Amoussouga, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a saisi cette occasion pour faire l’état des lieux des activités de la commune, secteur par secteur. Les travaux exécutés pour le compte de cette année et ceux en cours d’exécution. Dans son intervention, le préfet Orounla a remercié et a félicité l’autorité municipale et toute son équipe en particulier pour les efforts consentis en matière de développement local. Il a exhorté le Maire et son équipe à maintenir le Cap surtout en ce qui concerne les efforts fournis en matière de développement. Les participants à cette rencontre ont énuméré les différentes préoccupations auxquelles le préfet, le maire ainsi que les directeurs départementaux, ont apporté des réponses et approches de solutions.