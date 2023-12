Acceptation de l’audit du fichier électoral: « Le problème du Bénin n’est pas la liste électorale », critique Azannaï

Vues : 9

« Le problème du Bénin n’est pas la liste électorale. Ils sont en train de se distraire et se fourvoient. Après la compromission, ils n’ont rien et ne peuvent plus rien faire ». C’est ces termes que le président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï s’est exprimé au cours d’un entretien sur Bip Radio le dimanche 17 décembre 2023, à propos de l’avis favorable du Chef de l’Etat aux Démocrates d’aller auditer le fichier de la liste électorale. Alors que les Démocrates ont obtenu cet accord du président Talon à la sortie de la rencontre du 27 novembre dernier, Candide Azannaï pense que le problème du Bénin n’est pas la liste électorale ou encore une élection. Le problème en cours, selon lui, c’est le rétablissement de la démocratie et de l’Etat de droit. « C’était les lois crysogènes, les exilés, les emprisonnés », a-t-il dit. Il dit être convaincu que cette rencontre des Démocrates avec Patrice Talon n’aboutira à rien. « C’est des schémas d’anesthésie. Ils ne trouveront rien dans le fichier électoral à auditer », jure l’ex-ministre. Selon ses explications, le pays a besoin d’un dialogue politique inclusif. Que ce soit sur d’autres préoccupations, le président de Restaurer l’Espoir note que Les Démocrates n’atteindront aucun objectif. « Ce qui constitue le fond de la politique de Talon, Boni Yayi et ceux qui le suivent sont d’accord là-dessus. Ils n’ont aucune critique à faire », a-t-il critiqué. La raison pour laquelle, il ne participe plus aux élections, est qu’il ne veut pas, dit-il, légitimer le vice de la dictature. Candide Azannaï entend conduire une résistance intelligente pour aboutir à la désintégration de la rupture et mettre en détour ceux qui font les compromissions. « La politique pour moi, c’est la conquête du pouvoir et non de poste », fait-il savoir.

Alban TCHALLA