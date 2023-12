Alphabétisation au Bénin: 5695 candidats artisans et apprentis évalués dans 13 langues locales

Vues : 2

De quoi s’agit-il : Ils sont au total 5695 candidats à plancher pour l’évaluation terminale des enseignements/ apprentissages dans les centres d’alphabétisation. C’est le préfet du département du plateau,Daniel Valère Setonnougbo,qui a présidé la cérémonie officielle de lancement des épreuves au CEG1 de Sakété. Cette évaluation terminale vient à la suite de celle du Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation, Phase 2 (PAGEDA 2), qui a réuni seulement 4 départements du septentrion. Cette dernière concerne 5695 artisans et apprentis dont 2720 hommes et 2975 femmes répartis dans 168 centres dans tous les départements du Bénin. Au total, 13 langues sont retenues : Batonum, Fufulde, Dendi,Adja, Fon, Gun, Naténi, Ditamari, Yom, Yoruba, Gen, Waama et Baato. Les approches d’enseignements/apprentissages utilisées au cours de cette évaluation sont la Pédagogie de Texte et la Nouvelle Méthode. Ainsi, les candidats ont composé en Sciences Sociales, Sciences de la vie et de la terre, Langue et en Mathématiques/ Gestion.

Que disent-ils : Après le lancement des épreuves, le préfet du Plateau, Daniel Valère Setonnougbo, a dit toute sa joie de voir un effectif aussi conséquent des artisans et apprentis dans plusieurs pour participer à l’évaluation. Selon lui, l’alphabétisation est une nécessité et il est indispensable pour chaque béninois de maîtriser sa langue à l’écrit comme à l’oral pour contribuer à la promotion de la culture au Bénin. « Savoir parler et écrire dans nos langues est capital puisque le développement d’une nation ne peut être une réalité tant que nos langues ne seront pas valorisées », a-t-il laissé entendre, invitant les candidats à une bonne concentration sur les copies de composition. Pour sa part, le maire de la commune de Sakété, Nestor Idohou,a rassuré de l’implication complète du conseil communal pour accompagner l’initiative et aussi à cette évaluation. Selon le Directeur de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Charles Codjia, la mission de l’alphabétisation est d’accompagner les populations analphabètes afin qu’elles améliorent leurs aptitudes, pratiques et conditions de vie dans le domaine où elles ressentent le besoin. « L’alphabétisation permet aux artisans d’avoir des connaissances dans un certain nombre de domaines dont: le langage et la communication, l’éducation sociale, les mathématiques et l’éducation scientifique et technologique », a-t-il souligné avant d’énumérer les statistiques pour chaque département.

Entre les lignes: Après l’évaluation, la proclamation des résultats est prévue pour le mercredi prochain. Il est à rappeler que le Gouvernement a accordé dans le budget 2024 plus de ressources substantielles consacrées à l’alphabétisation par rapport à 2023. Le Ministre Kouaro Yves Chabi avait signalé devant la Commission budgétaire de l’Assemblée Nationale, une augmentation de 28,67 % du budget en faveur de l’alphabétisation.