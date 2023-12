Rencontre des anciens étudiants de l’Université nationale d’agriculture: L’ONG ACCESS-Bénin sensibilise sur l’esprit entrepreneurial des jeunes

Vues : 8

En collaboration avec l’ONG ACCESS-Bénin, les anciens étudiants de l’Université nationale d’agriculture ont organisé, le mercredi 08 novembre 2023, à la maison des jeunes de Porto-Novo, un forum dénommé ‘’Agri-Innovation’’. Il intervient dans leur rencontre après plusieurs années de séparation sur les bancs et vise à éduquer les leaders de demain qui sont leurs jeunes frères étudiants.

Au cours du panel de discussion

Que retenir : Durant quatre jours, ce forum ‘’ ‘’Agri-Innovation’’ a pour objectif de rassembler des agri-preneurs actuel ou en devenir, étudiants, experts de l’industrie et leaders d’opinion dans le domaine de l’agro-pastoral. De plus, il vise à favoriser des discussions significatives, à offrir des présentations perspicaces et à inspirer une réflexion innovante en vue du développement d’une agriculture durable et technologiquement avancée. Les participants vont acquérir des connaissances sur les dernières tendances, les défis et les opportunités dans l’agro-industrie, les pratiques d’agriculture durable, les technologies agricoles et le paysage politique. Cet évènement ne se contentera pas uniquement d’éduquer, mais aussi offrir des expériences pratiques grâce à des ateliers et des occasions de réseautage, aidant les participants à porter leur parcours d’agri-preneur à un niveau supérieur.

Que disent les acteurs : A l’ouverture des travaux, le coordinateur de ACCESS-Bénin, Robertson Klaingar a présenté l’institution qui en 2020 était un projet venu d’Allemagne de L’Université de Leipzig. Cette université étant en collaboration avec plusieurs universités africaines, ils ont essayé de voir ce qui pourrait aider la jeunesse. C’est de là, qu’il a été décidé de travailler sur l’employabilité, l’amélioration des capacités des étudiants et celles des enseignants à transmettre le savoir. En 2022, le projet est devenu une ONG. Selon le représentant de la GIZ, Sègla Gboyou, ce forum vient à point parce qu’il entend favoriser le réseautage et les réflexions entre acteurs et solliciter les recommandations des anciens diplômés. Il a présenté les opportunités qu’offrent la GIZ. Selon lui, la GIZ œuvre pour un cadre institutionnel d’une formation professionnelle à l’écoute des besoins du secteur privé. Quant au représentant le recteur de l’UNA, Professeur Okry Florent, il a salué l’initiative et le choix porté sur leur université. Profitant de l’occasion, il a rappelé les offres de formation à l’UNA et a invité les participants à saisir cette chance d’apprentissage auprès de leurs aînés. Dans son intervention, le DG ANPE, Urbain Amègbédji, a entretenu les étudiants sur les enjeux de l’employabilité au Bénin à savoir le marché de l’emploi, la formation, les opportunités, défis et perspectives. Pour lui, 80% des populations sont dans l’auto-emploi tandis que 20% sont salariés de l’État. L’opportunité aujourd’hui, selon ses dires, c’est la volonté politique à réformer, l’engagement de l’industrialisation du pays etc.

Il a fortement invité les jeunes étudiants à l’auto-emploi ou à renforcer leurs compétences au-delà des enseignements reçus dans les amphithéâtres pour décrocher les emplois une fois les études finies. Il s’est basé sur des exemples et de ses expériences pour prodiguer des conseils aux étudiants.

Par ailleurs : Les étudiants ont saisi l’opportunité pour poser leurs préoccupations afin que leurs points d’ombre soient bien éclairés. Très satisfaits, ils ont participé aux travaux de groupe et en ont fait des propositions après l’animation du premier panel axé sur le défi de l’emploi. Des alumunis présents n’ont pas manqué de partager également leurs vécus. C’est une opportunité d’échange et de création de réseautage pour ces étudiants de l’UNA. Le premier panel de discussion a réuni les Professeurs Emile Houngbo, Carolle Avocevou-Ayisso, le DG Anpe, Urbain Amègbédji, l’agro-économiste Dèdèwanou Houinsou et Cédric Mahutondji Agbéssi, alumuni. Au cours de cette rencontre, un salon de l’emploi sera organisé avec des stands.

Alban TCHALLA