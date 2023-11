Lutte contre la pollution sonore et environnementale: L’ouverture et la gestion des salles de fête réglementées

Vues : 1

L’ouverture et d’exploitation des salles de fêtes sont désormais réglementées au Bénin. En conseil des ministres, du mercredi 29 novembre 2023, le gouvernement a fixé de nouvelles normes aux promoteurs de ces lieux de réjouissance. Ces nouvelles normes visent à garantir la sécurité des usagers des établissements concernés. Selon l’exécutif, les salles de fêtes doivent disposer de parkings dimensionnés en fonction de la capacité d’accueil et remplir les conditions d’hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales sur l’hygiène publique. Les promoteurs de salle de fêtes doivent désormais afficher l’autorisation d’ouverture et d’exploitation à l’entrée de la salle de fête. Cependant, un délai moratoire de 12 mois est accordé aux détenteurs non homologués pour se mettre à jour. Cette décision fait suite à un constat du gouvernement faisant état de ce que le secteur est en pleine expansion, mais la plupart des lieux de réjouissance ne respectent pas les normes en matière de construction ni de réglementation du bruit. Il faut noter que les conditions d’ouverture et d’exploitation des salles de fêtes viennent renforcer la dynamique du gouvernement visant à mettre fin à la pollution sonore et environnementale au Bénin.