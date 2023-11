1ère édition de célébration de la spiritualité Vodun au Bénin: Abimbola dévoile les spécificités des Vodun days

Vues : 1

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola lors de la conférence de presse

La cité historique de Ouidah accueille les Vodundays, les 09 et 10 janvier 2024. Cet événement qui se veut international, a été initié par le gouvernement du Bénin dans le but de réhabiliter et d’offrir au monde la richesse des arts et des cultures liés au Vodun. Face à la presse le jeudi 30 novembre 2023, le ministre en charge de la culture, Jean Michel Abimbola a exposé le contexte, le programme et les dispositions prises pour gagner le pari de cette première édition.

Ce que vous devriez savoir : Le gouvernement du Bénin a décidé d’intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts afin d’en faire un véritable pilier d’enregistrement de l’économie. Parmi plusieurs de ses projets phares à rayonnement international, le gouvernement a initié les ‘’Vodun days’’, pour rappeler que le Bénin est le berceau du Vodun. En effet, cet événement culturel est le nouveau naming du festival Vodun qui se tenait à Ouidah et sur toute l’étendue du territoire national le 10 janvier de chaque année. En effet, les ‘’Vodun days’’ conçus pour attirer un public plus large et diversifié, visent à célébrer les arts, la culture et la spiritualité Vodun dans son élan de redécouverte et de réappropriation du patrimoine béninois.

Que dit le ministre sur cet événement : Selon le ministre Abimbola, les ‘’Vodun days’’ s’inscrivent dans un programme global de valorisation du patrimoine Vodun. A le croire, cet évènement est la concrétisation de l’ambitieux programme « Bénin Révélé » dédié à révéler l’exception culturelle béninoise et en faire un véritable pilier de la diversification de notre offre touristique. Pour le ministre, l’objectif visé à travers cette initiative est de rompre avec les «fausses perceptions » associés à l’identité et à l’histoire du Vodun, s’engager dans un élan de (ré)appropriation culturelle et se révéler comme une terre de tolérance et de coexistence religieuse. «Le fait que les autres religions prospèrent au Bénin c’est la preuve de la tolérance du Vodun… Le gouvernement n’est pas là pour faire la promotion d’une religion. Il est là en revanche pour la réappropriation culturelle », a-t-il fait savoir. Poursuivant ses propos, le ministre a fait constater que le choix porté sur la ville de Ouidah pour abriter l’événement chaque année n’est pas anodin. Selon lui, Ouidah est connu pour son statut de ville symbole de réhabilitation de la mémoire des afro-descendants. « Ce lieu est un instrument de promotion de la destination Bénin », dit-il, indiquant que cet événement vient décupler le potentiel touristique de Ouidah et le rayonnement de la destination Bénin. De plus, pour réussir cette première édition, le ministre a laissé entendre que des comités ont été mis en place.

Sur le lien entre la fête de Vodun et les ‘’Vodun days’’ : Au cours de sa présentation, le ministre a fait savoir que le terme‘’Vodun days’’ est la nouvelle appellation de la fête de Vodun. Toutefois, ajoute-t-il, les ‘’Vodun days’’ n’arrêtent pas les manifestions de la fête de Vodun sur toute l’étendue du territoire. Selon les explications du ministre, c’est la solennité qui se déroulera à Ouidah et tous les béninois ne sont pas obligés de converger dans la cité historique mais peuvent célébrer la fête du Vodun comme à l’accoutumée dans leurs différentes zones. A l’entendre, les ‘’Vodun days’’ne remplacent en aucun moment la fête du 10 janvier. « Les ‘’Vodun days’’ sont un produit, un label, un concept pour mettre en valeur l’art, la culture et la spiritualité lors d’un festival à Ouidah », dit-il. Concernant l’appellation des ‘’Vodun days’’, le ministre a fait savoir que l’objectif visé est de faire en sorte que le monde entier sache désormais qu’il y a un rendez-vous annuel pour les arts, la culture et la spiritualité Vodun au Bénin. « La pratique du Vodun s’est répandue en dehors du Bénin et de la sous-région dans les diasporas (ex : Brésil, Cuba, Haïti, Trinidad, USA et Caraïbes », a appuyé le ministre Abimbola. Il n’a pas manqué de revenir sur la polémique autour du mot anglais « days », accompagné du Vodun. Selon le ministre cette expression est connue de tout le monde et il est important d’utiliser un terme commun que spécifique à un pays ou une région. « Nous nous adressons à des béninois, à des togolais, des nigérians, des africains et nous nous adressons également au monde entier. Avec ‘’days’’ c’est l’ouverture au monde», dit-il.

Quel est le contenu des manifestations : À entendre le ministre, pour rendre inoubliable cet événement, le ministre Abimbola informe que des aménagements spécifiques ont été engagés pour créer un événement immersif d’envergure. Aussi, un parcours dans la « Cité-Musée de Ouidah » offrira au public une déambulation de 4 places emblématiques réaménagées. Il s’agit de la place Maro, l’esplanade du Fort français, la place du temple des Pythons et la forêt sacrée de Kpassé. Une scène sur la plage accueillera des artistes béninois et internationaux pour des concerts fictifs. De même, poursuit le ministre, un village des ‘’Vodundays’’ sera installé avec de nombreuses animations ainsi que la vente d’artisanat local ou encore des espaces de restauration. Le clou du spectacle, selon le ministre est le cérémonial du 10 janvier en présence des hauts dignitaires et empreint d’une grande solennitéavec la parade rituelle de sortie des couvents Vodun.

Entre les lignes : Pour finir, le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a lancé un appel à la communauté béninoise et internationale sur la vraie perception du Vodun. « Le Vodun, avec son message d’amour, d’humanisme, de tolérance, et de respect pour la nature, aspire à l’épanouissement intégral de l’individu dans toutes ses dimensions », a martelé le ministre Abimbola.

A. A