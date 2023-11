Promotion de l’investissement dans le secteur immobilier au Bénin: La CCI-Bénin expose les opportunités aux chefs d’entreprises

Vues : 11

La Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bénin a tenu, le mercredi 29 novembre 2023, une conférence thématique pourtant sur les opportunités d’investissement dans le secteur immobilier au Bénin. L’activité a eu lieu dans la salle de conférence de la CCI-Bénin en présence des cadres du ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, des chefs d’entreprises et acteurs du secteur de l’immobilier.

La CCI-Bénin entend booster l’investissement dans la promotion immobilière au Bénin. C’est dans cette logique que l’institution consulaire a initié une conférence thématique portant sur : « Les possibilités d’investissement dans la promotion immobilière au Bénin ». Le but est d’informer les opérateurs économiques sur les diverses opportunités qui s’offrent à eux afin de faciliter la capacité des entreprises d’investir dans la promotion immobilière. L’Etat béninois a mis en place un cadre juridique adapté à travers deux lois à savoir la loi portant code de l’investissement et cadre juridique du partenariat public-privé. De même des mesures d’accompagnement spécifique existent et sont mis en œuvre pour faciliter l’investissement dans la promotion immobilière. Ces facilités et mesures justifient la tenue de cette conférence thématique selon le premier vice-président de la CCI-Bénin, Casimir Migan. Pour lui, c’est une occasion pour les chefs d’entreprise de mieux appréhender le secteur et saisir les opportunités existantes au Bénin. En effet, le secteur immobilier regorge de nombreux potentiels encore peu exploités par les investisseurs. Et la CCI-Bénin, souligne Casimir Migan, est dans son rôle de servir les entreprises en leur apportant de l’information. Au nom du président de l’institution, il a remercié le ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale pour sa collocation sur le sujet et a félicité les participants de leur présence. Représentant le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, Dr Eudoxie Bessan a montré combien il est important d’investissement dans le domaine de l’immobilier. Elle a entretenu les participants sur les opportunités qui existent. Elle a évoqué des possibilités pour les chefs d’entreprise de profiter pour trouver du marché en ce qui concerne les résidences universitaires qui sont aujourd’hui en nombre insuffisant au niveau des universités publiques du Bénin. Face au nombre croissant des étudiants, l’Etat n’arrive qu’à héberger seulement 2,5% des étudiants. Aussi, l’inefficacité observée au niveau de la gestion de ces résidences universitaires, l’Etat a choisi de confié à une structure privée. Ces opportunités existent également au niveau des logements dans la Gdiz, des logements sociaux et sur la route des pêches. Quant aux mesures d’accompagnement, elle a parlé du code d’investissement voté (loi 2020-02 du 20 mars 2020), du partenariat public-privé, de la dématérialisation, l’accès aux marchés publics par la transparence, la création du tribunal de commerce de Cotonou etc. Les participants ont profité de l’occasion pour exposer leur point d’ombre afin que d’amples éclaircissements leur soient apportés. Ils souhaitent que le ministère du cadre de vie soit impliqué à l’avenir à cette initiative et une loi sur la promotion immobilière au Bénin en dehors du code foncier.

A. A