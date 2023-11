Appel à la vigilance du gouvernement aux Sojaculteurs: « La CRA fixée à 30 FCFA/Kg est perçue à la charge exclusive de l’exportateur »

Vues : 3

Suite aux mesures prises par le gouvernement en faveur des Sojaculteurs, la contribution à la promotion et à la recherche agricole fixée à 30 FCFA/kg, est perçue au cordon douanier. Mais, il est constaté que certains acheteurs de soja font croire aux producteurs que la contribution à la promotion et à la recherche agricole n’est pas effective. Ce faisant, ces acheteurs s’emploient à maximiser leur marge bénéficiaire et à éroder les gains des producteurs. Face à cette situation, le gouvernement a sorti un communiqué en date du 28 novembre 2023. Dans ce communiqué signé le Secrétaire Général du Gouvernement, Edouard OUIN-OURO, les producteurs et les commerçants sont invités à la vigilance. Le gouvernement les exhorte à dénoncer les auteurs de ces comportements auprès des services compétents aux fins de poursuites appropriées. Le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) rappelle aux producteurs de soja, opérateurs économiques et à l’ensemble de la population, que la Contribution à la Recherche et à la promotion Agricole (CRA) fixée à 30 FCFA/Kg par le gouvernement est perçue au cordon douanier et à la charge exclusive de l’exportateur.