Deux ans après l’implantation de  la GDIZ au Bénin: Une véritable révolution industrielle :plus de 10.000 emplois directs déjà créés

Deux ans après sa création, la Zone économique spéciale de Glo-Djigbéa fait parler d’elle à l’international avec ses performances dans maints domaines. Lors d’une conférence de presse, le vendredi 24 novembre 2023 le Directeur Général de la SIPI-Bénin SA, LétondjiBeheton, et le Directeur Général de l’APIEx, Laurent Gangbes,ont fait le bilan élogieux à l’actif de cette Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

Depuis sa création, la GDIZ-Bénin a enregistré 36 investisseurs qui ont signé pour y installer des usines. En termes d’installation, 12 unités sont déjà opérationnelles. Il s’agit de 02 unités de production textile, 05 unités de transformation de la noix de Cajou, 02 unités de transformation du Soja-Bio & conventionnel pour une capacité de transformation de 260.000 tonnes de Soja. D’ici fin 2024, la capacité de transformation du soja au niveau de la GDIZ sera de 600.000 tonnes. A ces usines, s’ajoutent une (01) unité de fabrication d’emballages et 02 centrales à béton. Selon les conférenciers, toutes ces unités déjà opérationnelles ont généré plus de 10.000 emplois directs. Parmi les 14 unités en cours de construction / d’installation figure l’une des trois Unités Intégrées de Textile du parc textile de la GDIZ. Cette unité ultramoderne et l’une des plus grandes au monde, sera opérationnelle dans une quinzaine de jours. Elle est dotée d’une trentaine de machines sur 70 mètres chacune pour assurer la filature. En effet, cette unité transformera à elle seule 20.000 tonnes de fibre de coton Made in Benin jusqu’à la confection des vêtements.

C’est-à-dire qu’il y aura de la filature, du tricotage, du tissage, de la teinture et de la confection des vêtements. Elle emploiera environ 5.000 jeunes béninois parce qu’une bonne partie de l’unité est automatisée. Il a été prévu pour le moment la construction de 03 Unités de ce type pour une transformation de 60.000 tonnes de fibre de coton Made in Benin. Cette révolution industrielle a valu à la Zone l’obtention de plusieurs certifications ISO en termes de management de la qualité, management environnemental, et le management de la santé et de la sécurité au travail. Plus de 10.000 emplois directs sont déjà créés par la GDIZ-Bénin mais avant fin 2023, ce nombre sera porté à 15.000. L’objectif est la création, d’ici à 2030, de 300.000 emplois directs. Notons que 20 nouveaux investisseurs sont déjà en attente pour prendre des parcelles afin d’y installer leurs usines après la deuxième phase d’aménagement de 400 autres hectares au niveau de la Zone. « La Zone Industrielle de Glo-Djigbé est une zone d’espoir et d’avenir. Le développement économique est en marche dans notre pays », ont laissé entendre les Directeurs Généraux LétondjiBeheton et Laurent Gangbes.