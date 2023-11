Coopération culturelle  entre  le Bénin et les Pays-Bas: Des précisions sur la conférence musicale  annoncée  vendredi

Vues : 3

De quoi s’agit-il :Le Royaume des Pays-Bas entend élargir sa coopération avec le Bénin dans le domaine culturel. C’est dans ce cadre que l’ambassade des Pays-Bas près le Béninorganise une conférence musicale dénommée “Influence du Vodun sur la musique contemporaine”, le vendredi 1er décembre 2023 au palais des congrès de Cotonou. En prélude à cette manifestation culturelle qui marquera le début d’une coopération culturelle entre les deux pays, l’ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, Joris Jurriens aexpliqué les tenants et aboutissants de cette initiative. C’est à la faveur d’une conférence de presse qu’il a animé le mardi 28 novembre 2023 conjointement avec le conseiller technique à la culture du ministère du tourisme de la culture et des arts, Florent Couao-Zotti, de l’entrepreneur culturel, Léopold Messan et la conseillère technique aux arts du ministère de la culture.

Que disent-ils :Selon l’ambassadeur, le royaume des Pays-Bas et le Bénin partagent une même histoire douloureuse qui est celle de l’esclavage. C’est pour cela, poursuit-il, le Pays-Bas entend s’aventurer dans une coopération bilatérale culturelle en partageant avec le Bénin son histoire et son patrimoine. A l’entendre, ces prémices de coopération démarrent par la littérature avec l’ouvrage ‘’Voudou Van Orléans à Cotonou : Au rythme des Dieux’’ écrit par le journaliste hollandais Leendert Van Der Valk. Selon l’ambassadeur, cet ouvrage explore entre autres,la relation entre le Vodunet les musiques contemporaines mondiales. Pour lui, il faut «commémorer pour ne pas oublier l’histoire ; construire et promouvoir un futur meilleur par la culture ». Il a par ailleurs salué la clairvoyance de l’Etat béninois qui a mis la culture comme un levier de développement du Bénin.A sa suite, le conseiller technique à la culture du ministère du tourisme de la culture et des arts, Florent Couao-Zotti a noté que la culture est l’une des richesses que regorge le Bénin. « Nous partageons avec les Pays-Bas, une histoire qui a permis de créer des ponts, de générer une nouvelle culture à la fois historique et artistique. Nous aimerons bénéficier des expériences du Royaume des Pays-Bas en matière de structuration des industries culturelles et faire », a-t-il dit en soulignant la satisfaction du ministère à accompagner cette initiative qui vise à créer un pont entre la culture béninoise et celle hollandaise.

En ce qui concerne le livre qui met en exergue l’influence du Vodun sur la musique contemporaine, l’entrepreneur culturel, Léopold Messan a fait savoir que cet ouvrage est un patrimoine qui relate l’implication du Vodun sur les routes de la musique. C’est un patrimoine hollandais avec les ressources du Bénin, du Togo et des pays qui ont connu l’esclavage.

Entre les lignes : Le Bénin entretient depuis 1972 une excellente coopération bilatérale avec le Royaume des Pays-Bas qui a concentré sa politique de développement vers la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Ceci, à travers plusieurs secteurs d’interventions prioritaires retenus de commun accord, à savoir : eau et Assainissement ; sécurité alimentaire ; Santé reproductive et droits sexuels et Développement du secteur privé. Il faut noter que deux missionnaires des Pays-Bas viendront au Bénin pour présenter l’industrie culturelle hollandaise aux Béninois lors de la conférence musicale dénommée “Influence du Vodun sur la musique contemporaine”. Il s’agit de John Leerdam et Peggy Brandon du musée national d’esclavage du Pays-Bas.