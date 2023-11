Nadia Dégbé, Responsable Service Clientèle à Bénin Control: « Nous sentons un engouement plus global grâce à notre politique RSE »

Vues : 50

Nadia Dégbé, Responsable Service Clientèle à Bénin Control

La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’est plus un élément à négliger dans la gouvernance des entreprises. A Bénin Control, une société spécialisée dans le contrôle des marchandises au niveau du port et des frontières, la politique RSE menée grâce à l’engagement de la direction, a permis d’atteindre des résultats tangibles. De ceci et de la mise en œuvre concrète de cette politique, la Responsable du Service clientèle de Bénin Control, Mme Nadia Dégbé nous parle dans cet entretien qu’elle nous a accordé.

Pourquoi Benin Control a-t-il instauré la RSE ?

Benin Control a pour fondement d’être un acteur majeur au cœur des réformes et du développement du Bénin. Par conséquent, nous avons toujours eu à cœur d’impacter positivement les communautés d’acteurs économiques. Par extension, il nous est toujours apparu comme une évidence d’impacter positivement la société qui nous entoure. Nous avons toujours fait de la RSE sans le savoir, par des actions diverses autour de la santé, de l’environnement, de la solidarité. En approfondissant nos connaissances sur la RSE, nous avons pu structurer notre démarche et définir une stratégie qui nous correspond et nous importe.

Quelles sont les activités que vous menez à cet effet ?

Les activités sont basées sur les diverses problématiques identifiées lors de notre autodiagnostic RSE, et auxquelles nous avons décidé d’apporter des solutions. Nous avons identifié 4 piliers, en phase avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, sur lesquels nous allons travailler pour impacter significativement nos employés, mais également nos communautés et nous permettre de prospérer dans le futur.

Sur le 1er pilier de bonne gouvernance et de lutte contre la fraude par exemple, nous organisons régulièrement des ateliers avec les importateurs / déclarants afin de les sensibiliser à l’impact négatif de la fraude sur les recettes douanières et sur l’économie béninoise en général, par le truchement d’une concurrence déloyale. Nous menons des actions de contrôle, d’identification de courants de fraudes et agissons en soutien des autorités pour sécuriser les recettes de l’Etat et garantir une concurrence loyale sur les marchés. Nous implémentons également des procédures d’encouragement des bonnes pratiques en définissant des critères qui permettent aux entreprises qualifiées de bénéficier de mesures favorables tels que des traitements prioritaires.

Le 2ndpilier aborde l’amélioration de l’employabilité en agissant autant sur la montée en compétence de nos agents que sur la jeunesse béninoise.

En interne, au-delà d’un plan de formation bi annuel ambitieux,nous travaillons à la mise en place de la BC Academy, qui est une plateforme de formation continue au profit de nos agents pour qu’ils puissent répondre à nos besoins futurs. A l’externe, nous avons mis en place un partenariat avec HERCI pour prendre en stage professionnel chaque année 2 étudiants de 3ème année pour leur montrer le monde de l’entreprise dans le secteur du commerce international. Nous avons également eu à récompenser les meilleurs bacheliers par des dons en matériel informatique. Enfin, nous nous engageons auprès de Société Inclusive pour l’insertion des handicapés dans le monde du travail au Bénin. Nous menons des actions de formation de leurs adhérents à la recherche d’emploi (rédaction de CV et Lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauche).

Notre 3èmepilier portant sur la réduction de notre empreinte environnementale, nous suivons rigoureusement notre consommation en matière de consommables et d’énergies afin d’agir sur leur réduction. Aussi, nous développons une politique d’achat durable en intégrant dans notre politique d’achat des critères d’intégration des enjeux environnementaux dans le choix de nos prestataires.

Enfin, la santé et le bien être pour tous, constituent notre 4ème pilier.Il s’agit d’instaurer un cadre de travail propice à nos agents mais aussi, d’encourager l’activité sportive en prenant en charge une partie des frais d’inscription en salle de gym ou en organisant des événements sportifs ponctuels. De plus, nous organisons des séances de don de sang ou encore d’apprentissage à l’autopalpation des seins dans le cadre de la prévention du cancer de sein.

Au sein de l’entreprise, y a-t-il un département spécifique qui en est chargé ? Si oui lequel et pourquoi ?

Au sein de Benin Control, c’est le service clientèle qui a la chargede la RSE parce qu’il a un rôle transversal avec tous les départements opérationnels, qui lui permet d’être au fait de toutes les activités et mouvements mais aussi, il est en contact direct avec les usagers, dont la satisfaction est un baromètre très important pour toute société.

Comment arriver à convaincre la Direction de la nécessité de la RSE ?

Nous n’avons pas eu besoin de le faire puisque l’idée même de s’engager dans une politique RSE est née de la Direction, que nous remercions d’ailleurs pour sa vision avant-gardiste.

Aujourd’hui, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenue ?

Aujourd’hui, l’enjeu le plus important est d’arriver à faire adhérer tous nos agents à notre politique RSE. Dans ce sens, nous avons organisé plusieurs séances de sensibilisation afin d’atteindre même les sites distants (95% du personnel sensibilisés).

Au fur et mesure, nous menons les activités telles qu’indiquées plus tôt.

Quelques chiffres :

Une centaine de déclarantsforméschaque année à nos procédures

Une soixantaine d’importateurs formés à la compréhension de l’application de la valeur transactionnelle

Plus de 200 poches de sang récoltées au profit de l’ANTS (Agence Nationale de Transfusion Sanguine)

Près de 150femmes formées à l’autopalpation des seins (Octobre rose)

Plus de 300 abonnements mensuels de salle de gym

3 ordinateurs portables offert à 3 bacheliers faisant partie des 100 meilleurs du Bénin (organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Bénin)

Au-delà, nous sentons un engouement plus global, au niveau de notre groupe, qui semble vouloir s’inspirer de nos bonnes pratiques et l’étendre aux autres filiales. Nous sentons également un engouement de certains partenaires et usagers et sommes fiers de contribuer au partage et à la diffusion de bonnes pratiques qu’il urge de mettre en place à tous les niveaux de notre société.

Enfin, il est à noter qu’en 2022, Benin Control a reçu le trophée‘RSE ODD CATEGORIE GRANDE ENTREPRISE’ lors de la 4ème édition des rencontres de la RSE. Ce prix a été décerné par un organisme indépendant et est venu récompenser Benin Control pour ses efforts dans sa stratégie mise en œuvre.

Propos recueillis par Olivier ALLOCHEME