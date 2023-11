Passage devant la Commission budgétaire de l’Assemblée Nationale: Le ministre Bakari défend un budget de 16 milliards pour une Diplomatie 4 D

Vues : 4

(Vers la mise en place de la plateforme e-diaspora en 2024)

Le ministre Olushegun Adjadi Bakari devant les députés

C’est la première fois que le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari passe devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale pour défendre les grandes lignes de son budget prévisible au titre de l’année 2024 pour la mise en œuvre d’une diplomatie 4 D (Disponibilité – Diaspora – Digital – Développement). Pour ce premier exercice ce mercredi 22 novembre 2023, le ministre a présenté un budget de 16.112.066.000 de FCFA. Un montant qui a connu une baisse de 4,06% par rapport au budget 2023.

D’après l’exposé du ministre, cette baisse se traduit non seulement par une baisse des dépenses du personnel, mais aussi des dépenses en biens et services. En effet, les dépenses de fonctionnement s’établissent à 15 112 066 pour 2024 contre 16 093 972 en 2023 ; les dépenses de personnel s’élève à 8 938 365 contre 9 732 424 ; les biens et services à 6 073 701 contre 6 261 548. Quant à la dépense en capital, il est prévu 1 000 000 contre 700 000 et le transfert courant chiffré à 100 000 comme en 2023.

Selon le tableau synoptique des crédits ouverts au titre de l’année 2024, le budget se décline en trois programmes. Le premier intitulé : « Pilotage et soutien au service du ministère » a pour objectif d’améliorer la performance du ministère. Le programme 2 « Diplomatie et Relations Extérieures » est le premier programme métier. Son objectif général est de Contribuer à la dynamisation de l’action diplomatique. Quant au programme 3, « Attractivité et rayonnement du Bénin à l’extérieur », il vise entre autres à promouvoir l’attractivité, la diplomatie économique, culturelle et touristique, et constitue le second programme métier.

Lors de la présentation du budget du ministre des affaires étrangères

Encadré

Trois grands projets à mettre en œuvre en 2024

1- Le PROJET E- DIASPORA

C’est un projet phare que porte le Ministre des Affaires étrangères. Après la revue de sa carte diplomatique, des béninois de la diaspora éprouvent certaines difficultés pour se faire délivrer des documents. Le Projet E- Diaspora leur permettra d’obtenir ces documents, et ainsi les rapprocher de leur Nation.

2- Modernisation de l’administration diplomatique

Poursuivre et digitaliser les archives diplomatiques au niveau du Ministère et des postes diplomatiques de Bénin à l’étranger

3- Rénovation des missions diplomatiques à l’étranger

Rénover les Ambassades du Bénin à l’Etranger.

Ces trois projets permettent au Ministre de mettre en œuvre l’année prochaine, une Diplomatie 4 D (Disponibilité – Diaspora – Digital – Développement)

Disponibilité : Il s’agit de la disponibilité de tout le réseau diplomatique. Rendre service aux citoyens. C’est d’ailleurs la première mission des cadres au niveau du Ministère des Affaires étrangères.

Diaspora : Les béninois à l’étranger sont les premiers ambassadeurs du Pays. Il faut leur accorder d’attention, à travers la délivrance de leurs actes consulaires.

Digitalisation : C’est l’outil à utiliser pour maintenir le lien avec nos compatriotes de l’étranger

Développement : C’est la finalité feuille de route fixée par le chef de l’Etat.

Les explications du ministre Olushegun Adjadi Bakari

« C’est un réel plaisir non seulement d’échanger avec la représentation nationale par rapport au projet de budget 2024, mais aussi pour présenter les grands projets que nous allons essayer de dérouler au niveau du ministère des affaires étrangères. Sur les chiffres de manière ramassée, le projet de budget de l’année 2024 du ministère des affaires étrangères s’établit autour de 16 milliards FCFA en légère baisse de 4% par rapport au budget de l’année 2023. Mais cette baisse en réalité vient du fait qu’il y a une réduction des effectifs liée aux départs à la retraite au niveau du ministère. Donc, on peut considérer qu’il y a une stabilité de l’enveloppe budgétaire sachant que pour 2023, il y avait eu de gros projets d’investissement notamment la construction de la résidence du Ministre des affaires étrangères. Donc, si on retire cet élément investissement, le projet de budget du ministère des affaires étrangères pour 2024 est en évolution positive par rapport à l’année 2023. En termes d’objectifs pour l’année 2024, premièrement il y a un volet important qui va être la mise en place de la plateforme e-diaspora, l’objectif pour nous étant de faire en sorte que les Béninois où qu’ils trouvent sur la terre puissent avoir accès aux services de base et que nous puissions les accompagner sur les demandes consulaires et de documents officiels. Ce projet va permettre de réduire la distance entre l’Etat et nos compatriotes qui vivent à l’étranger. La seconde piste très importante sur laquelle nous allons travailler l’année prochaine, c’est la modernisation de la digitalisation de l’administration diplomatique pour faire en sorte que la continuité de l’action diplomatique soit assurée décennie après décennie.

Pour cela, il y a tout un effort de digitalisation et de transformation du ministère. Enfin, parce que cela représente une part importante de notre visibilité, il y aura de grands projets de réfection et de remise en état de nos différentes missions diplomatiques parce qu’elles représentent le Bénin et projettent l’image du Bénin (…) Avec les députés, nous avons parlé de beaucoup de sujets. Au-delà des questions budgétaires, ils ont abordé des préoccupations relatives à la carte diplomatique. Ils ont également voulu savoir les mesures que nous mettons en œuvre pour accompagner nos compatriotes de la diaspora. Nous leur avons expliqué que la diaspora sera au cœur des actions que nous voulons mettre en œuvre. Ils ont bien voulu savoir quelle était la politique des actions menées par le gouvernement pour pouvoir résoudre les différentes crises auxquelles nous faisons face dans la sous-région. Ça a été des échanges très riches. Mon équipe et moi, nous repartons de Porto-Novo avec beaucoup de recommandations qui nous permettront de renforcer nos actions pour le rayonnement du Bénin… »

Fidèle KENOU