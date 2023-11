Démocratie et élections générales transparentes en 2026: Yayi conduit une délégation chez le représentant résident de la CEDEAO

Vues : 8

Yayi et sa délégation reçus par l’ambassadeur Amadou Diongue

Ce que vous devriez savoir : A la suite de son alerte à la communauté internationale, de diligenter une mission pour les prochaines élections générales de 2026, le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi et plusieurs membres de son bureau, ont rendu visite au représentant résident de la CEDEAO au Bénin. C’était le mardi 21 novembre 2023, que la délégation de Boni Yayi composée de ses vice-présidents, Eric Houndété, Nourénou Atchadé et du député Kamar Wassangari ont été reçus en audience par l’ambassadeur Amadou Diongue, représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Cette rencontre a permis à Yayi et sa suite d’aborder les sujets qui ont rapport à la bonne gouvernance et la démocratie. Selon les responsables du parti Les Démocrates, c’est pour « servir d’interface entre les différents acteurs nationaux et les institutions et agences de la CEDEAO pour la promotion, l’appropriation et la mise en œuvre de l’agenda régional », que l’ambassadeur Amadou Diongue a tenu cette séance de travail avec eux. Saisissant l’opportunité, les leaders des Démocrates ont insisté sur la nécessité « d’un dialogue politique national entre les acteurs politiques afin de préserver les acquis démocratiques et d’organiser dans la sérénité des élections générales transparentes ».

Entre les lignes : Il faut noter que le parti de Boni Yayi dénonce le cadre institutionnel devant conduire aux élections de 2026. Pour eux, au sein du parti, ce cadre n’est pas « inclusif du fait de l’absence des représentants de l’opposition ». « En ma qualité d’Ancien Président du Bénin, Président du parti d’opposition, Les Démocrates, je viens d’adresser une requête à l’Union Africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et aux autres partenaires de la communauté internationale les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026 », avait écrit Boni Yayi le 10 novembre dernier. A l’en croire, ces missions viendront en aide pour accompagner les efforts afin que le Bénin organise enfin des scrutins transparents et pacifiques. Car, déplore-t-il, « le Bénin, après 2016, n’a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques ».

Alban TCHALLA