Devant la commission budgétaire de l’Assemblée: Abimbola défend un budget de plus de 46,9 milliards de FCFA

Pour le compte de l’étude du projet de loi des finances gestion 2024, les députés de la commission budgétaire du parlement ont reçu le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola. Dans sa présentation qui porte sur les projets prioritaires de son département ministériel, il a soutenu un budget qui s’élève à plus de 46,9 milliards de francs Cfa.

De quoi il est question : Face à la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le ministre Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola a présenté les projets structurants du PAG 2 qui témoignent de la vision globale du gouvernement de faire du tourisme, un outil de rayonnement du Bénin à l’international. Au titre de l’année 2024, le budget de son ministère s’élève à plus de 46,9 milliards de francs Cfa. Une part élevée de 86,40% a été consacrée au PIP. Ce qui témoigne de l’intérêt que le gouvernement accorde aux secteurs du tourisme, de la culture et des arts au regard de leur potentiel de création de richesse et de réduction du chômage des jeunes.

Que retenir de la présentation : En effet, il a fait comprendre qu’au cours de cette année, il sera question de la poursuite de la mise en œuvre du Plan de sécurisation du Parc Pendjari/W ; de la poursuite des travaux des infrastructures à Ganvié ; de la poursuite des travaux des ouvrages du complexe « Marina » à Ouidah ; du démarrage des travaux de construction du village de vacances de type CLUB MED ; de la poursuite des travaux de la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) à Abomey ainsi que la réhabilitation des Palais royaux d’Abomey, de la poursuite des travaux de construction du nouveau palais du roi de Nikki et de l’arène de la Gaani. Les travaux de réhabilitation et d’aménagement des couvents Vodun, les travaux de construction/réhabilitation des infrastructures à Ouidah et des travaux d’aménagement et d’entretien des produits touristiques existants seront poursuivis dans les autres villes au cours de l’année budgétaire 2024. Son ministère entend également poursuivre la mise en place du système des statistiques du tourisme et du développement d’un Compte satellite expérimental du tourisme (CST) ; intensifier les actions de valorisation des sites, attraits touristiques et leurs voies d’accès et poursuivre les travaux de construction du Musée international Vodun ainsi que la réhabilitation du Musée Alexandre Sènou Adandé et du Palais Honmè à Porto-Novo.

Entre les lignes : La généralisation des classes culturelles ; le démarrage de la construction des arènes culturelles ; le démarrage de la construction du Centre pluridisciplinaire de développement des arts ; la structuration des filières professionnelles et économiques et des mécanismes de financement du secteur culturel et artistique ; la mise en œuvre des dispositifs et des mesures inscrites dans la nouvelle loi sur la protection du patrimoine culturel et la dynamisation de la coopération muséale et la circulation des biens patrimoniaux sont entre mesures prioritaires de l’année 2024, dans le secteur des arts et de la culture. Le gouvernement prévoit également à travers ce département ministériel, la dématérialisation de l’accès des populations aux ressources documentaires et aux services de lecture publique ; la redéfinition de la carte nationale de la lecture publique ; l’appui à la construction et la mise en service du centre de formation aux métiers de la percussion de Mèdédjonou ; le démarrage des travaux de construction du Quartier culturel de Cotonou (QCC) ; la création de l’Institut franco-béninois et la construction de la villa de type Albertine. En outre, les initiatives de développement et de promotion des sous-secteurs de la mode, de la musique, du livre et de la lecture, et du cinéma seront poursuivies au cours de l’année prochaine, selon les assurances du Ministre Abimbola. Aussi, a-t-il fait remarquer la présence qualitative du Bénin aux grands rendez-vous internationaux et la participation des acteurs de renom aux grandes manifestations artistiques et culturelles organisées dans notre pays.

Par ailleurs : A la suite de son exposé, les députés tout en reconnaissant la pertinence des projets initiés pour faire du tourisme en lien avec la culture et les arts, ont exprimé des préoccupations relatives aux sites culturels à caractère touristique et la politique de gestion de ceux en cours de réhabilitation. La question de la réforme de la chefferie traditionnelle, l’initiative de Vodun Days pour promouvoir le tourisme religieux, et bien d’autres sujets sont revenus dans les interventions des commissaires budgétaires avant l’approbation des prévisions budgétaires du Ministère pour la gestion 2024.