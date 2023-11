Camp de formation en gymnastique acrobatique : La Fébé gym se dote de 24 entraîneurs de niveau 1

Vues : 5

Pour la promotion de la gymnastique acrobatique, la Fédération béninoise de gymnastique (FEBEGYM) a jugé utile de former les passionnés pour le partage des connaissances. A cet effet, elle a organisé, du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre 2023, à Institut national d’éducation physique et du sport (INEPS) à Porto-Novo, un camp de formation en gymnastique acrobatique à l’intention de 24 entraîneurs Béninois. Ledit camp a été dirigé par l’expert belge, Michel Vander Donckt assisté du Directeur technique national (DTN), Innocent Yaka et son adjoint, Eusèbe Noutaï, qui ont permis aux participants de bien se mouler dans les notions et les méthodes de transmission basique de la pratique. Au terme du camp, le président de la FEBEGYM, Léonide Isidore Gbaguidi, a confié que c’est la première fois au Bénin et dans la Zone 2 (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et de l’Afrique de l’Est) que ce type de formation est organisée dans le but de développer ce type de gymnastique en Afrique. Voilà pourquoi il a salué la discipline et la rigueur des 24 participants. Le directeur de l’INEPS, Basile Agbodjogbé, a, pour sa part, souligné que cette formation offre aux nouveaux entraîneurs « les compétences de bien encadrer les athlètes». Puisque selon lui, ils sont désormais à même de transférer ces compétences acquises pour le développement de cette discipline. Quant à Michel Vander Donckt, il s’est réjoui qu’en si peu de temps, ces entraîneurs soient capables d’atteindre un niveau appréciable. Présent à la cérémonie de clôture, le président du Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-BEN), Julien Minavoa a indiqué aux entraîneurs que la gymnastique acrobatique sera demain ce qu’ils en feront. C’est alors que Amdivie Kouhounha, représentant les 24 récipiendaires, a promis en son nom et en leur nom, utiliser les notions qu’ils ont apprises pour conduire les séances d’entrainements avec les athlètes afin de développer la gymnastique acrobatique au Bénin. A souligner que le Directeur départemental du Sport de l’Ouémé, Félicien Hounkarin a réaffirmé l’engagement du ministère des Sports à accompagner toutes les disciplines sportives au Bénin avant de déclarer : « nous avons foi que de cette formation sortira beaucoup d’autres talents et de mouvements qui vont vous permettre de vous imposer dans les compétitions nationales, africaines et au-delà. Mais, il faut poursuivre la formation».

Anselme HOUENOUKPO