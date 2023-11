Athlétisme/Sport au féminin : La fédération confronte les meilleures de chaque département

Vues : 1

Dans sa quête de préparer une relève de qualité, la fédération béninoise d’Athlétisme, par le biais du projet femme au sport que finance l’ambassade de France, a initié plusieurs jeunes filles des collèges du Bénin, au profit desquelles, des compétitions ont été organisées. Ainsi, après la phase départementale desdites compétitions, la fédération que préside Viérin Dégon a instruit dans la droite ligne du projet, la direction technique nationale qui a tenu une phase nationale de ces compétitions le samedi 4 novembre 2023, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Elles étaient 96 jeunes filles des collèges du Bénin (meilleures dans leurs départements après les compétitions organisées toujours dans le cadre du projet ‘’Sport au féminin’’) à prendre part à cette étape nationale. Ces filles, invitées par la Fédération béninoise d’Athlétisme, se sont testées pour connaitre les meilleures des meilleures. Dans l’exercice, ce sont les filles représentant l’Atacora qui ont eu le dessus au classement avec 5médailles (2 en or, 1 en argent et 2 en bronze). Le Borgou a suivi avec cinq médailles (1 en argent et 4 en bronze). Par contre les autres départements à savoir l’Ouémé, l’Atlantique, les Collines et le Littoral n’ont réussi à s’offrir la moindre médaille.

Présent à cette compétition, le Secrétaire général de la fédération, Achille Aïhou a souligné que «de grands espoirs se sont démarqués du lot ». «On a vu des enfants avec de bonne aptitude de course, des enfants lancés dans de bonne disposition», a-t-il précisé indiquant que, si les pré-requis sont là, on a la fondation pour construire. Il n’a pas manqué de rassurer que les meilleures de cette compétition vont être fichées, suivies et accompagnées. Zéphirin Noukenou, Directeur technique national s’est, quant à lui, réjoui des performances des jeunes filles. «Ces filles nous ont montré qu’elle pratique l’athlétisme dans les collèges dans les départements à un niveau déjà appréciable», fait-t-il savoir en reconnaissance du travail qui est fait par les entraîneuses formées dans le cadre de ce projet. Reconnaissant que tout n’étant pas encore parfait, le DTN croit qu’avec les camps de préparation et les formations des formateurs, « les imperfections vont être corrigées ». C’est dans ce même sens qu’est allée Matchidou Fatima, coach sport au féminin dans la commune de Banikoara qui a saisi l’occasion pour remercier l’ambassade de France et le ministère des Sports pour ce projet. «J’ai remarqué aujourd’hui qu’il y a certaines choses que je dois corriger au niveau de mes athlètes comme le maintien au niveau de la course, l’impulsion au niveau des sauts», a-t-elle laissé entendre. Du côté des jeunes filles c’est un bonheur d’avoir pris part à une telle compétition.

Les résultats

100m

1ère Rahamath Mama

2è Blandine Oyekou

3è Baké Bang

200m

Mirabelle Samb

IdayathDagloria

Florence Tchando

400m

Epiphanie Oudoro

Ramziath Amadou

ZénabIdrissou

Poids

Jeannette Batia (Donga)

Lucrèce Hinvi (Zou)

FadilathZato (Natitingou)

Longueur

FédiliaHouého

Viviane Ketonou

Blandine Oyekou

Relais

Atacora

Borgou

Plateau

1000m

BossèKouechi

Amina Yacoubou

Zina Imorou