Reconnaissance de mérite dans l’Ordre National du Bénin: Le député Assan Seibou élevé à la dignité de Grand Officier

Vues : 49

Assan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain

La nation reconnaissante des mérites du président du groupe parlementaire Bloc Républicain, l’he Assan SEIBOU. Le député est accueilli, le mardi 31 octobre 2023, dans l’ordre national du Bénin au grade de Grand Officier de l’Ordre. C’est à la faveur de la cérémonie solennelle de réception dans l’Ordre national du Bénin des députés de la 9è législature dans les dignités et grades de cette distinction honorifique, qu’il a reçu les signes distinctifs de son grade qui couronne ses actions pendant quatre (04) différentes législatures, 9eme (2023…), 8eme (2019-2023) et lors de la 3è législature (1999-2003) et à la 4è législature (2003-2007). L’honorable Assan SEIBOU est par ailleurs, l’un des plus anciens parlementaire actuellement en fonction de par leur arrivée à l’assemblée National; 1999 est sa première entrée dans cette fonction.

Par décret N° 2023-448 du 4 septembre 2023, le Chef de l’État, le Président Patrice TALON, Grand- Maître de l’Ordre National du Bénin a élevé l’infatigable député Assan SEIBOU dans l’ordre national du Bénin, au grade de Grand Officier de l’Ordre. L’acte solennel de cette distinction a été posé ce mardi 31 octobre 2023 à Porto-Novo.

La dignité de Grand officier est l’une des distinctions importantes de l’Ordre national. C’est le Vice-Grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin, Falilou Adissa Akadiri qui a présidé la cérémonie en présence du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, des membres du cabinet de la vice-présidente de la République et biens d’autres personnalités de la République.

Cette distinction, vient pour saluer le merite du président du groupe parlementaire Bloc Républicain qui a réussi à marquer la République par ses nombreuses actions et contributions au développement du Bénin. L’engagement de l’élu parlementaire de la 14è Circonscription électorale aux côtés des populations en particulier et au bien-être des Béninois en général, est ainsi reconnu et célébré par le père de la nation béninoise. Député depuis plusieurs législatures (4 au total) de l’ère du renouveau démocratique, l’honorable député SEIBOU Assan a été également député du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à Abuja au Nigeria où il a été secrétaire parlementaire dudit parlement régional.

Ancien Directeur du Centre de partenariat et d’expertise pour le développement durable (Ceped), l’honorable Assan Seibou garde toujours le flambeau et poursuit sa fonction parlementaire au sein de la 9è législature où il préside le groupe parlementaire Bloc Républicain. Titulaire d’un Master II en Droit pénal et sciences criminelles, il détient aussi une Maîtrise en sciences économiques Option : gestion des entreprises obtenue en 1993 à l’ex-Faculté des sciences économiques, juridiques et politiques (Fasjep) de l’ex-Université nationale du Bénin. Ancien deuxième Vice-président du Mouvement africain pour le développement et le progrès (Madep), l’honorable Assan Seibou connait bien l’institution parlementaire pour avoir été, à plusieurs reprises, député à l’Assemblée.

En recevant avec humilité cette reconnaissance, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain a, au terme de la cérémonie, exprimé toute sa reconnaissance au Président de la République Patrice Talon. Il a ensuite dédié la distinction à ses mandants << Je me sens davantage engagé pour notre pays, pour nos communautés>>, a indiqué l’honorable Assan SEIBOU.